Трамп заявил, что намерен отменить голосование по почте

США являются единственной страной в мире, которая использует на выборах голосование по почте. Об этом в своей соцсети Truth Social заявил американский президент Дональд Трамп.

Песков опроверг слова Санду о якобы вмешательстве РФ в выборы в Молдавии

По его словам, все остальные страны не используют голосование по почте из-за массовых фальсификаций, и он намерен возглавить в США движение за отказ от него.

«Мы начнём эту работу... с подписания указа, направленного на обеспечения честности на промежуточных выборах в Конгресс 2026 года», - указал Трамп.

Он дабавил, что эта инициатива «встретит решительный отпор со стороны демократов, которые жульничают в немыслимых масштабах».

Ранее доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин заявил, что из-за голосования по почте Трамп проиграл избирательную кампанию 46-му президенту США Джо Байдену, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Выборы в СШАГолосованиеСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры