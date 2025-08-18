Трамп заявил, что намерен отменить голосование по почте
США являются единственной страной в мире, которая использует на выборах голосование по почте. Об этом в своей соцсети Truth Social заявил американский президент Дональд Трамп.
По его словам, все остальные страны не используют голосование по почте из-за массовых фальсификаций, и он намерен возглавить в США движение за отказ от него.
«Мы начнём эту работу... с подписания указа, направленного на обеспечения честности на промежуточных выборах в Конгресс 2026 года», - указал Трамп.
Он дабавил, что эта инициатива «встретит решительный отпор со стороны демократов, которые жульничают в немыслимых масштабах».
Ранее доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин заявил, что из-за голосования по почте Трамп проиграл избирательную кампанию 46-му президенту США Джо Байдену, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил, что намерен отменить голосование по почте
- Обвинения против мессенджера MAX связали с информационными атаками
- Станцевавших у Храма Христа Спасителя студенток отчислили из Строгановки
- АТОР: у 90% отелей не будет проблем с законом к 1 сентября
- Число погибших при взрыве в Рязанской области выросло до 23 человек
- Москалькова: Россия готова передать Украине 31 человека
- В ожидании прорыва: Зеленского призвали соглашаться на условия России сейчас
- В Госдуме призвали запретить мобильные телефоны в детских лагерях
- Компания СДЭК назвала причину массового сбоя в работе
- Россиянам объяснили, как получить перерасчет за отключение мобильного интернета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru