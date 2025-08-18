Трамп заявил, что намерен отменить голосование по почте

По его словам, все остальные страны не используют голосование по почте из-за массовых фальсификаций, и он намерен возглавить в США движение за отказ от него.

«Мы начнём эту работу... с подписания указа, направленного на обеспечения честности на промежуточных выборах в Конгресс 2026 года», - указал Трамп.

Он дабавил, что эта инициатива «встретит решительный отпор со стороны демократов, которые жульничают в немыслимых масштабах».

Ранее доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин заявил, что из-за голосования по почте Трамп проиграл избирательную кампанию 46-му президенту США Джо Байдену, сообщает RT.

