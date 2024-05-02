«Тема закрыта»: Соседов об участии России в «Евровидении»-2024
России нет смысла участвовать в «Евровидении» в 2024 году, так как музыкальный конкурс давно не имеет реального значения. Такое мнение выразил музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru.
Соседов подчеркнул, что тема «Евровидения» давно закрыта для России. В 1970-е и 1980-е годы этот музыкальный конкурс даже никто не обсуждал, ведь он не имел реального веса. Тогда Советский Союз даже не считал это мероприятие серьезным конкурсом, стоящим упоминаний в прессе, отметил Соседов. Поэтому он заявил, что рад, что Россия сегодня не участвует в «Евровидении».
Также стало известно, что российский аналог музыкального конкурса «Интервидение» пройдет в Москве. По информации спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, предварительно, речь идет о семи странах-участницах. Он также сообщил о том, что конкурс поддержали многие страны, в числе которых Китай, партнеры России по СНГ, ШОС и БРИКС.
Ранее Дима Билан заявил, что хочет создать свой вокальный конкурс, который включал бы в себя благотворительную деятельность. Об этом сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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