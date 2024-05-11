Певца из Нидерландов отстранили от участия в Евровидении после драки

Ранее артист подрался с фотографом. По данным СМИ, это и стало причиной временной дисквалификации певца. Он не будет выступать на второй генеральной репетиции конкурса. Вместо выступления Клейна будет включена запись его выступления в полуфинале конкурса.

Местные СМИ также предполагают, что отстранение певца может быть связано со скандалом с израильской певицей Эден Голан. Тогда Клейн резко отреагировал на молчание коллеги, когда ее спросили, представляет ли певец угрозу для других участников.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с «Радиоточкой НСН» рассказал, что не смотрит «Евровидение» из-за политизации конкурса.

