Певца из Нидерландов отстранили от участия в Евровидении после драки
Певца Йоста Клейна, который представляет Нидерланды на песенном конкурсе Евровидении, временно дисквалифицировали, сообщила Нидерландская телевещательная корпорация.
Ранее артист подрался с фотографом. По данным СМИ, это и стало причиной временной дисквалификации певца. Он не будет выступать на второй генеральной репетиции конкурса. Вместо выступления Клейна будет включена запись его выступления в полуфинале конкурса.
Местные СМИ также предполагают, что отстранение певца может быть связано со скандалом с израильской певицей Эден Голан. Тогда Клейн резко отреагировал на молчание коллеги, когда ее спросили, представляет ли певец угрозу для других участников.
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с «Радиоточкой НСН» рассказал, что не смотрит «Евровидение» из-за политизации конкурса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru