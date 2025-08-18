Военэксперт допустил наличие у Киева новой крылатой ракеты «Фламинго»
Опубликованный Украиной фейк с баллистической ракетой «Фламинго» ещё не означает, что Киев не располагает подобным оружием - технологии могли передать британцы. Об этом NEWS.ru заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.
Он уточнил, что следует говорить не о баллистической, а именно о крылатой ракете. Для её запуска требуется наклонная пусковая установка, которая легко обнаруживается.
По мнению эксперта, демонстрация ракеты связана с грядущими переговорам между Украиной, ЕС и Трампом.
«Хотят показать: «Вот мы можем разбить РФ, вводите санкции и нечего выполнять договоренности», - заключил Кнутов.
Ранее сотрудник Associated Press Ефрем Лукацкий опубликовал фото украинской баллистической ракеты «Фламинго», якобы способной пролететь три тысячи километров, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кинотеатры призвали прокатчиков фильтровать контент для большого экрана
- Россияне рассказали, что их раздражает в соседях
- Чернышенко назвал число детей, которые пойдут в школу 1 сентября
- Военэксперт допустил наличие у Киева новой крылатой ракеты «Фламинго»
- Трамп заявил, что намерен отменить голосование по почте
- Обвинения против мессенджера MAX связали с информационными атаками
- Станцевавших у Храма Христа Спасителя студенток отчислили из Строгановки
- АТОР: У 90% отелей не будет проблем с законом к 1 сентября
- Число погибших при взрыве в Рязанской области выросло до 23 человек
- Москалькова: Россия готова передать Украине 31 человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru