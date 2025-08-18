Военэксперт допустил наличие у Киева новой крылатой ракеты «Фламинго»

Опубликованный Украиной фейк с баллистической ракетой «Фламинго» ещё не означает, что Киев не располагает подобным оружием - технологии могли передать британцы. Об этом NEWS.ru заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

ПВО сбила восемь британских крылатых ракет Storm Shadow

Он уточнил, что следует говорить не о баллистической, а именно о крылатой ракете. Для её запуска требуется наклонная пусковая установка, которая легко обнаруживается.

По мнению эксперта, демонстрация ракеты связана с грядущими переговорам между Украиной, ЕС и Трампом.

«Хотят показать: «Вот мы можем разбить РФ, вводите санкции и нечего выполнять договоренности», - заключил Кнутов.

Ранее сотрудник Associated Press Ефрем Лукацкий опубликовал фото украинской баллистической ракеты «Фламинго», якобы способной пролететь три тысячи километров, сообщает «Свободная пресса».

