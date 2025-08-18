Кинотеатры призвали прокатчиков фильтровать контент для большого экрана

С 21 августа в широкий российский прокат выходит музыкальная драма «Рецепт счастья». Полнометражный дебют режиссера Амели Боннен в 2025 году стал фильмом открытия 78-го Каннского кинофестиваля. В центре сюжета — талантливая шеф-повар Сесиль, которая мечтает открыть свой ресторан в Париже. Сердечный приступ отца вынуждает героиню вернуться в родной город, там судьба вновь сталкивает ее с первой любовью – Рафаэлем.

Помимо прочего на большом экране в России на текущей неделе можно будет увидеть несколько фильмов, показанных на фестивале в Торонто. При этом триллер «Эдем» с Джудом Лоу и Аной де Армас, также представленный на фестивале, в России перенесли с августа на 4 сентября. Хажинская допустила, что сборы этих фильмов не превзойдут показатели комедии «Материалистка» с Дакотой Джонсон, Крисом Эвансом и Педро Паскалем. Фильм, представленный в российских кинотеатрах с 19 июня, заработал 383,5 миллиона рублей.

«"Материалистка" - не фестивальное кино, а стандартный ромком с элементами мелодрамы. Ни "Рецепт счастья", ни "Эдем" с Джудом Лоу и Аной де Армас в российском прокате не достигнут результатов "Материалистки". Полагаю, "Рецепт счастья" пройдет финансово почти незаметно, достойных результатов скорее добьется в 20-30 кинотеатрах страны. "Эдем", надеюсь, заработает значительно больше, но смущает, что даже в родных США фильм 22 августа выходит в интернете, а не на большом экране», - заявила она.