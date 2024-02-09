«Мы ее уволили!»: Директора Лепса привел в ярость вопрос о финалистке Евровидения
Владимир Урюпин очень эмоционально отреагировал на вопрос журналиста НСН об израильской певице Эден Голан.
Директор Григория Лепса Владимир Урюпин отказался разговаривать с журналистом НСН о творческом пути и талантах израильской певицы Эден Голан, которая неоднократно пыталась проявить себя на российских музыкальных конкурсах, и работала в команде народного артиста России.
Эден Голан представит Израиль на «Евровидении». В 2015 году она принимала участие в российском отборе на детскую версию конкурса, где заняла пятое место. Спустя три года она попала в шоу «Голос.Дети» в команду Пелагеи и смогла дойти до финала. Позже выступала в группе COSMOS girls, которую продюсирует Григорий Лепс.
«Я с ней знаком. Какое впечатление об артистке? Никакого. Ни о ком говорить не буду, и рассказывать ничего не буду! Никаких комментариев о человеке, которого мы уволили четыре года назад! За что? Это уже точно не ваше дело», - заявил Урюпин и бросил трубку.
Ранее советник президента компании «Артлайф», заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий в беседе с НСН заявил, что на «Евровидении» за всю историю конкурса участвовали три «нормальных» артиста.
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