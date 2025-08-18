Глава МИД Украины: Киев не признает потерю территорий

Позиция Киева относительно территориальных уступок остается неизменной. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

СМИ: Трамп поддержал идею Путина о передаче всего Донбасса России

По его словам, это одна из базовых неприемлемых для Киева вещей, равно как и какие-либо ограничения для украинской армии.

Также Сибига назвал запланированную на 18 августа встречу президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа исключительно важной и решающей.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил, Украине придётся признать утрату некоторых территорий, сообщает RT.

ФОТО: ТАСС
