Глава МИД Украины: Киев не признает потерю территорий
18 августа 202516:56
Позиция Киева относительно территориальных уступок остается неизменной. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.
По его словам, это одна из базовых неприемлемых для Киева вещей, равно как и какие-либо ограничения для украинской армии.
Также Сибига назвал запланированную на 18 августа встречу президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа исключительно важной и решающей.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил, Украине придётся признать утрату некоторых территорий, сообщает RT.
