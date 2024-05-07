Украинская певица Савраненко упала на генеральной репетиции «Евровидения»

Представительница Украины на «Евровидении-2024» Алена Савраненко упала на сцене во время генеральной репетиции музыкального конкурса. Видео инцидента появилось в соцсетях.

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Алена Савраненко выступает под сценическим псевдонимом Alyona Alyona. За день до первого полуфинала, выходя на сцену, певица рухнула, запутавшись в собственного наряде. После этого артистка быстро поднялась и продолжила репетицию.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что России нет смысла участвовать в «Евровидении» в 2024 году, так как музыкальный конкурс давно не имеет реального значения, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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