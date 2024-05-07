Украинская певица Савраненко упала на генеральной репетиции «Евровидения»

Собянин поздравил Путина с очередным вступлением в должность президента РФ

До 60 км газопроводов построят и реконструируют в Москве в этом году

Выставка «Архитектура: гармония прошлого в настоящем» открылась в центре столицы

Флешмоб «Синий платочек Победы» прошел в аэропорту Шереметьево

Погода в Москве вернется к норме только во второй половине мая