Украинская певица Савраненко упала на генеральной репетиции «Евровидения»
Представительница Украины на «Евровидении-2024» Алена Савраненко упала на сцене во время генеральной репетиции музыкального конкурса. Видео инцидента появилось в соцсетях.
Алена Савраненко выступает под сценическим псевдонимом Alyona Alyona. За день до первого полуфинала, выходя на сцену, певица рухнула, запутавшись в собственного наряде. После этого артистка быстро поднялась и продолжила репетицию.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что России нет смысла участвовать в «Евровидении» в 2024 году, так как музыкальный конкурс давно не имеет реального значения, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru