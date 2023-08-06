Финальный аккорд. Музыканты и зрители оценили вайб «Молодых ветров»

Заряжались энергетикой!



Вокалистка московской группы КРОУ Юлия в интервью НСН рассказала, как заряжалась энергетикой залав финале конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра».

«Достаточно прикольно - много народу было. Энергетикой зарядились с середины первой песни. Вначале мы валялись, долго ждали, а потом вышли – увидели много народа, сразу и энергия поперла, и все!.. Я оповещала всех (фанатов – прим. НСН). Кто пришел – тот пришел. Но я видела некоторых людей в зале, кто был в нашем мерче. Это было очень приятно. Лстальных финалистов не называла бы конкурентами. Все очень приятные: и девочки, и мальчики. Мы пока ждали (выступления – прим. НСН), поболтали, посмеялись. В общем, атмосфера дружелюбная, и все очень здорово!» – считает собеседница НСН.

Финалист конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» группа TOBE призналась НСН, что публика встретила музыкантов отлично и подпевала на втором припеве, а организаторы помогли моментально решить проблемы с аппаратурой.

«Зал отличный, публика очень заряженная была. Мы не первые выступали, поэтому нам было. Наверно, легче, чем те, кто начинал. Люди хотели кайфануть. Информацию раскидали по соцсетям, пригласили всех. В зале видели знакомые лица – там были несколько человек. Самое интересное, на песне «Катя» даже незнакомые люди начали подпевать со второго раза, со второго припева. У нас были неполадки со звуком, и организаторы помогали решать их моментально», – признались музыканты.