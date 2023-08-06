Финальный аккорд. Музыканты и зрители оценили вайб «Молодых ветров»
Определены пять победителей из 44 финалистов конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Они получили признание публики и возможность записать композиции для виниловой пластинки в одной из лучших столичных студий звукозаписи. А зрители – незабываемые эмоции. Артисты, жюри и зрители делились впечатлениями в эфире НСН.
Финалистами конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стали Маргарита Нащёкина, Ширли-Мырли, Саша Балог, TOBE, КРОУ. Победители запишут свой винил в одной из лучших столичных студий звукозаписи. После этого лучшие музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России со своими «звездными» наставниками, а песни финалистов прозвучат в ротации «НАШЕго Радио». Пять групп и исполнителей получили сертификат на выступление на фестивале «Таврида».
Заряжались энергетикой!
Вокалистка московской группы КРОУ Юлия в интервью НСН рассказала, как заряжалась энергетикой залав финале конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра».
«Достаточно прикольно - много народу было. Энергетикой зарядились с середины первой песни. Вначале мы валялись, долго ждали, а потом вышли – увидели много народа, сразу и энергия поперла, и все!.. Я оповещала всех (фанатов – прим. НСН). Кто пришел – тот пришел. Но я видела некоторых людей в зале, кто был в нашем мерче. Это было очень приятно. Лстальных финалистов не называла бы конкурентами. Все очень приятные: и девочки, и мальчики. Мы пока ждали (выступления – прим. НСН), поболтали, посмеялись. В общем, атмосфера дружелюбная, и все очень здорово!» – считает собеседница НСН.
Финалист конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» группа TOBE призналась НСН, что публика встретила музыкантов отлично и подпевала на втором припеве, а организаторы помогли моментально решить проблемы с аппаратурой.
«Зал отличный, публика очень заряженная была. Мы не первые выступали, поэтому нам было. Наверно, легче, чем те, кто начинал. Люди хотели кайфануть. Информацию раскидали по соцсетям, пригласили всех. В зале видели знакомые лица – там были несколько человек. Самое интересное, на песне «Катя» даже незнакомые люди начали подпевать со второго раза, со второго припева. У нас были неполадки со звуком, и организаторы помогали решать их моментально», – признались музыканты.
Жюри определило лучших и дало совет начинающим
Сопредседатель жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», автор-исполнитель, депутат Госдумы Денис Майданов в интервью НСН заявил, что все финалисты являются сильными музыкантами. Он выделил профессионализм группы «Ширли Мырли» из Донецка и жесткий рок группы «Ваниль».
«Первый блок очень разнокрасочный. В жанре рок-н-ролл – это абсолютно полярные темы, артисты. Была группа "Ваниль" - это ребята, которые поют "Ласковый май", вокал лидера очень попсовый, но все играется в каком-то жестком роке, интересно. Положа руку на сердце, все ребята очень сильные. Пока номер один – это Донецк, группа "Ширли Мырли", молодцы, красавчики! У нас на конкурсе ребятам предоставляется возможность спеть две песни. Первая, как правило, это заявочно-разогревочная, а вторая – это хит, на который они ставили. Так вот Донецк вышел, с первого хита убил, что же будет дальше во второй песне? Во второй тоже было неслабо! Также хорошая группа "D'Версия" из Чехова», - сказал Майданов.
Член жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», участник групп «Машина времени» и «Воскресение» Евгений Маргулис в интервью НСН отметил выступление автора проекта «Чемодан Гризли» Шамиля Юмадилова в финале.
«То, что я видел, в принципе, предсказуемо. Ну и весьма неплохо… Мне очень понравился «Гризли». Думаю, если он будет слушать Леса Клайпула (прославившийся речитативной манерой и сатирическими текстами вокалист группы Primus – прим. НСН), у него все будет хорошо», - сказал Маргулис.
Фронтмен группы Casual Алексей Яшин в эфире НСН признался, что не пожалел о работе в жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра», а также поделился впечатлениями от гала-концерта в Москве, на котором выступают финалисты.
«Конкурс очень хороший, и я ни на одну секунду не пожалел, что являюсь членом жюри. С удовольствием отслушал все 4 тысячи заявок конкурсантов. Больше меня отслушал, по-моему, только Игорь Паньков. Это, действительно, большое дело для молодых музыкантов. Видно, как у них горят глаза!» - считает музыкант.
Бас-гитарист группы Uma2rman Сергей Кристовский, который также вошел в состав жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» и выступил на сцене московского клуба «Урбан», в комментарии НСН дал совет начинающим музыкантам.
«Нужно работать, долго и упорно! Главное — не опускать руки и верить в удачу», - напутствовал молодых коллег по цеху Сергей Кристовский.
Посыл и публика - главное
Музыканты, вышедшие в финал конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», считают, что даже без победы в нем уже получили много эмоций и опыта.
Финалист конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», вокалист группы «Борода Бабая» Николай Стародубцев заявил в интервью НСН, что коллектив много работает, чтобы выступать. Он также раскрыл секрет названия команды.
«Долго шли к выступлению, поэтому сегодня не стыдно было выступить. Ближайшие 20 лет репетировали – в разных группах, а в «Бороде» - последние два года. Репетируем, конечно над музыкальной составляющей, над вокалом. Это наша работа.
Откуда название? Был конкурс внутри группы, и из многих тысяч вариантов остался этот – «Борода Бабая». Подумали, если мы играем сказки в стиле хорор-панк, почему бы не взять это? «Король и Шут» и «Сектор Газа» – это наши родители», – рассказал Стародубцев.
Финалисты конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» - участники группы Castaway Angels заявили в интервью НСН, что для зрителей главное – посыл музыкантов. По их мнению, драйв в выступлении был.
«Было все прекрасно. Звук отличный на сцене, было все прекрасно, организаторам – спасибо огромное. Все четко! В начале, когда подавали заявку, не на что не надеялись. Миллионы заявок подаешь в течение года. Эта была последняя. Выступление на «четверочку». Мы можем лучше. Но было драйвово. На сцене хорошо было. Был драйв. А техника – многим зритям это по фигу. Главное - посыл. Посыл был! Значит, все, в принципе, было неплохо», – рассказали участники группы.
Финалистка конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Алина Гафарова в интервью НСН призналась, что ей очень помогает поддержка фанатов из разных уголков страны.
«Публика невероятна – очень теплая. Я очень рада выступить в Москве. Это первое моё выступление, такое большое, в столице. Наконец-то я вырвалась из Башкортостана к вам. Я очень рада. Спасибо за такую возможность, я очень счастлива. Мои подруги, мои друзья смотрят (концерт – прим. НСН). Моя аудитория с разных уголков России смотрит прямую трансляцию, переживает, наверно, сильнее, чем я. Мне это помогает - их поддержка! Кого-то из конкурсантов я где-то видела, знаю заочно, знаю, где выступали. Больше всего мне нравится группа «Муха», Ренат (Мухамбаев – прим. НСН). Я его давняя поклонница. Очень была рада с ним увидеться, и он мне, кстати, пожелал удачи перед сценой», – призналась вокалистка.
Финалист конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Ренат Мухамбаев из группы «Муха» пошутил в эфире НСН, что выступление в финале станет для него дебютом. Свою заявку на участие в конкурсе они подали в последний час.
«Мы сегодня впервые принимаем участие в мире, в жизни, Вселенной. Мы в первый раз вышли на сцену. Для нас это дебют. Музыканты у нас из Астаны, Караганды, Питера, я живу в Москве, но мы практически все из Астрахани. Мы слушаем «НАШЕ Радио» с 10 лет, узнали о конкурсе, подали заявку в последний день, в последний час. Слушать с 10 лет «НАШЕ Радио» и потом услышать там себя – это, по-моему, счастье. Я желаю тем, кто выступал впервые, испытать то, что я испытал – это неимоверные эмоции, конечно. Выходить на новую для себя стезю, петь на полный зал, ощутить эти эмоции – это, конечно, очень круто», – сказал Темур Мухамбаев.
А для финалиста конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» группы «Ловитура» из Молдовы выступление стало настоящим дебютом. Солист группы Александр Руссу рассказал НСН, что одна из фанаток ради двух песнен прилетела на самолете в Москву из Перми.
«Хочу сказать большое спасибо фестивалю «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Конкурс отменный, зал просто бомба для моего первого выступления. Было очень круто, я очень волновался. Думаю, выложился на все 500 тысяч процентов. Очень круто было. Приглашал фанатов, девочка вообще приехала из Перми, прилетела на самолёте, чтобы послушать две песни», – отметил он.
На гала-концерте выступили специальные гости: «UMA2RMAN», Иван Демьян и «7Б», «Casual», а группа «Эпидемия» закрыла финал «Молодых Ветров».
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» проходил при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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