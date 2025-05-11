СМИ: Нефтяная вышка рухнула из-за пожара в ЯНАО

По информации Mash, в результате обрушения вышки пострадали три человека, сейчас они в реанимации в тяжёлом состоянии.

Как собщает Mash, скважины загорелись вчера вечером, а пожар продолжается до сих пор. Сейчас горят два факела высотой 25 метров.

В октябре 2024 года два человека погибли при возгорании на нефтепроводе под Оренбургом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



