СМИ: Нефтяная вышка рухнула из-за пожара в ЯНАО

Нефтяная вышка рухнула на месторождении «Харапурнефтегаз» в ЯНАО из-за пожара. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Два человека погибли при возгорании на нефтепроводе под Оренбургом

По информации Mash, в результате обрушения вышки пострадали три человека, сейчас они в реанимации в тяжёлом состоянии.

Как собщает Mash, скважины загорелись вчера вечером, а пожар продолжается до сих пор. Сейчас горят два факела высотой 25 метров.

В октябре 2024 года два человека погибли при возгорании на нефтепроводе под Оренбургом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ПроисшествиеЯмало-Ненецкий АОРоссия

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