СМИ: Нефтяная вышка рухнула из-за пожара в ЯНАО
11 мая 202519:22
Нефтяная вышка рухнула на месторождении «Харапурнефтегаз» в ЯНАО из-за пожара. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации Mash, в результате обрушения вышки пострадали три человека, сейчас они в реанимации в тяжёлом состоянии.
Как собщает Mash, скважины загорелись вчера вечером, а пожар продолжается до сих пор. Сейчас горят два факела высотой 25 метров.
В октябре 2024 года два человека погибли при возгорании на нефтепроводе под Оренбургом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru