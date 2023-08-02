«Мечта детства»: Маргарита Нащёкина ворвется в финал «Молодых ветров» из мира спорта

Финалистка конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Маргарита Нащёкина не выступала на сцене уже 14 лет, в финал она везет море эмоций и мощный заряд энергии. 

Финалистка конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Маргарита Нащёкина призналась НСН, что увлекается музыкой с детства, но долгое время занималась профессиональным спортом, не выступая на сцене.

Выступление Маргариты в финале состоится уже 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве дизайн-завода «Флакон». Вход бесплатный для всех желающих. Специальными гостями мероприятия станут «UMA2RMAN», «Эпидемия», Иван Демьян и «7Б», а также группа «Casual».

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«Я из Саратова. Играю и пою то, что звучит в душе, преимущественно в стиле рок! Музыкой увлекаюсь с 10 лет, до 20 лет была участницей рок-группы, после произошел огромный перерыв. Судьба увела в стихию профессионального спорта, не выступала уже 14 лет, сейчас начинаю все с нуля! Но музыка играла в моей душе всегда, я перевела ее в хобби, увлекалась записями текстов и мелодий для себя, записывала все в диктофон, чтобы не забыть!», - поделилась Маргарита.

Маргарита Нащёкина рассказала, что поучаствовать в конкурсе ей посоветовала подписчица. Артистка не ожидала, что пройдет в финал, поэтому не сдержала слез, когда узнала эту радостную новость.

«Поучаствовать в конкурсе мне подсказала моя подписчица, за что ей огромное спасибо еще раз, мои подписчики самые лучшие и отзывчивые! Моя реакция о попадании в финал была неописуемая, но первыми узнали все вокруг, только не я. Я спала, когда проснулась, обнаружила тысячи сообщений в телефоне: от друзей, родственников, подписчиков. Конечно, у меня был шок, слезы радости и эмоции захлестнули, ведь это моя самая большая мечта с детства!», - вспоминает финалистка.

Исполнительница признается, что перед выступлением на профессиональной сцене немного волнуется, но очень хочет подарить своим слушателям море эмоций.

«От финала жду мощного заряда энергии и мощной отдачи ее для своих поклонников и подписчиков! Для меня выступать на такой профессиональной сцене будет огромным опытом, так как на таком уровне я никогда не выступала, поэтому, конечно, присутствует легкое волнение! Всем финалистам скажу так: давайте подарим нашим зрителям шикарные, яркие исполнения, качественную музыку и море эмоций!», - пожелала она.

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Профессиональное жюри выберет пять победителей из 50 финалистов, которые получат возможность записать композиции для виниловой пластинки в одной из лучших столичных студий звукозаписи. После этого лучшие музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России, а их песни прозвучат в ротации «НАШЕго Радио».

Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» проходит при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Григорий Файзулин
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