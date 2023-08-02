«Мечта детства»: Маргарита Нащёкина ворвется в финал «Молодых ветров» из мира спорта

«Я из Саратова. Играю и пою то, что звучит в душе, преимущественно в стиле рок! Музыкой увлекаюсь с 10 лет, до 20 лет была участницей рок-группы, после произошел огромный перерыв. Судьба увела в стихию профессионального спорта, не выступала уже 14 лет, сейчас начинаю все с нуля! Но музыка играла в моей душе всегда, я перевела ее в хобби, увлекалась записями текстов и мелодий для себя, записывала все в диктофон, чтобы не забыть!», - поделилась Маргарита.

Маргарита Нащёкина рассказала, что поучаствовать в конкурсе ей посоветовала подписчица. Артистка не ожидала, что пройдет в финал, поэтому не сдержала слез, когда узнала эту радостную новость.

«Поучаствовать в конкурсе мне подсказала моя подписчица, за что ей огромное спасибо еще раз, мои подписчики самые лучшие и отзывчивые! Моя реакция о попадании в финал была неописуемая, но первыми узнали все вокруг, только не я. Я спала, когда проснулась, обнаружила тысячи сообщений в телефоне: от друзей, родственников, подписчиков. Конечно, у меня был шок, слезы радости и эмоции захлестнули, ведь это моя самая большая мечта с детства!», - вспоминает финалистка.

Исполнительница признается, что перед выступлением на профессиональной сцене немного волнуется, но очень хочет подарить своим слушателям море эмоций.

«От финала жду мощного заряда энергии и мощной отдачи ее для своих поклонников и подписчиков! Для меня выступать на такой профессиональной сцене будет огромным опытом, так как на таком уровне я никогда не выступала, поэтому, конечно, присутствует легкое волнение! Всем финалистам скажу так: давайте подарим нашим зрителям шикарные, яркие исполнения, качественную музыку и море эмоций!», - пожелала она.