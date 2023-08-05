«Живая энергетика!»: Иван Демьян выступил на «Молодых ветрах» с одноименной песней
Музыкант в эфире НСН признался, что ценит подобные выступления за атмосферу.
Член жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», лидер группы Иван Демьян после выступления на гала-концерте в московском клубе «Урбан» раздал автографы поклонникам, а НСН дал небольшое интервью.
«Общее впечатление от мероприятия — грандиозно! Потому что есть живая энергетика, живая музыка. В этом и есть прекрасность обстановки», - отметил он.
По словам артиста, он и не задумывался, что его песня «Молодые Ветра» сохранит актуальность и спустя 23 года после её выхода.
«Очень круто, что она стала лозунгом, под которым разыскивают молодые таланты. Я благодарен судьбе», - добавил он.
Финальный гала-концерт конкурса продлится ориентировочно до 23:00 . Вход бесплатный для всех желающих. На гала-концерте выступят и другие специальные гости: «UMA2RMAN», «Эпидемия» и группа Casual, фронтмен которой Алексей Яшин поделился с НСН впечатлениями от концерта.
Прямую трансляцию можно посмотреть в группе ВК «Конкурс "Молодые Ветра"», на сайте НАШЕго Радио, а также в группе ВК «НАШЕ».
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