Разин отзовет иск к создателям «Слово пацана» в РФ и предъявит его в Турции
Музыкальный продюсер Андрей Разин отзовет иск к создателям сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» из российского суда и в ближайшее время предъявит иски в Турции. Об этом он заявил РИА Новости.
«Завтра я отзову иск из суда на сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Как гражданин Турции предъявлю новые иски к создателям «Слово пацана» в Турции на возмещение материального ущерба на сумму два миллиона долларов», - сказал Разин.
Продюсер уточнил, что аналогичные меры будут применены и к другим фильмам, а также спектаклям, в которых используются песни группы «Ласковый май». Разин подчеркнул, что весь репертуар коллектива зарегистрирован в Министерстве культуры и туризма Турции, а товарный знак «Юрий Шатунов» — в турецком патентном ведомстве.
Как сообщили ранее СМИ, Разин подал иск в Арбитражный суд Москвы к создателям сериала «Слово пацана» из-за использования в нём песен группы «Ласковый май». В перечень спорных композиций вошли «Седая ночь», «Розовый вечер», «Ну что же ты» и «Белые розы».
Ранее Андрей Разин собрался через суд отменить завещание экс-солиста группы «Ласковый май», певца Юрия Шатунова и подал соответствующий иск к родным знаменитости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru