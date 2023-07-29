«Музыка спасает!»: Группа TOBE везет на финал «Молодых ветров» живой поп-рок

«Всем привет! Мы группа TOBE (произносится ТОБИ — с ударением на «О»). Нас двое — солист Антон и барабанщик Серёга. Мы из Москвы, играем поп-рок уже 4 года. Самые крутые истории всегда связаны с тем, как люди реагируют на наше творчество. Бывает, что и гадости пишут в интернете, бывает и наоборот – что-то приятное. Но самое ценное — это всегда именно живая реакция. Как-то раз после концерта, кажется, в Кирове подошёл парень, поблагодарил за концерт и сказал, что одна конкретная наша песня помогла ему пережить очень трудный период в жизни. Вот такие моменты заставляют поверить, что то, что мы делаем — не напрасно, а музыка может спасать», - рассказали ребята.

Коллектив признается, что любит участвовать в конкурсах вне зависимости от результатов. В финале «Молодых ветров» TOBE обещает отыграть максимально круто.

«Мы привыкли участвовать вообще во всевозможных конкурсах. И при этом привыкли не ожидать каких-то результатов, не загадывать наперёд. Так что было очень приятно, когда нас отобрали сначала жюри, а потом когда увидели и сильную поддержку в голосовании от нашей аудитории. Это уже большая ответственность — так что в финале отыграем максимально круто!», - обещают музыканты.

Ребята не скрывают, что в финал едут за победой и «ценными призами», но всем коллегам по сцене также желают удачи.