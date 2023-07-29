«Музыка спасает!»: Группа TOBE везет на финал «Молодых ветров» живой поп-рок

Финалист конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» группа TOBE признается, что музыка их коллектива помогает пережить трудные периоды.

Финалист конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» группа TOBE призналась НСН, что едет на финал за победой и «ценными призами», а зрителям обещает крутое выступление.

Услышать TOBE можно будет на гала-концерте 5 августа в клубе «Урбан» на Дизайн-заводе «Флакон». Специальными гостями мероприятия станут «UMA2RMAN», «Эпидемия», Иван Демьян и «7Б», а также группа «Casual».

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«Всем привет! Мы группа TOBE (произносится ТОБИ — с ударением на «О»). Нас двое — солист Антон и барабанщик Серёга. Мы из Москвы, играем поп-рок уже 4 года. Самые крутые истории всегда связаны с тем, как люди реагируют на наше творчество. Бывает, что и гадости пишут в интернете, бывает и наоборот – что-то приятное. Но самое ценное — это всегда именно живая реакция. Как-то раз после концерта, кажется, в Кирове подошёл парень, поблагодарил за концерт и сказал, что одна конкретная наша песня помогла ему пережить очень трудный период в жизни. Вот такие моменты заставляют поверить, что то, что мы делаем — не напрасно, а музыка может спасать», - рассказали ребята.

Коллектив признается, что любит участвовать в конкурсах вне зависимости от результатов. В финале «Молодых ветров» TOBE обещает отыграть максимально круто.

«Мы привыкли участвовать вообще во всевозможных конкурсах. И при этом привыкли не ожидать каких-то результатов, не загадывать наперёд. Так что было очень приятно, когда нас отобрали сначала жюри, а потом когда увидели и сильную поддержку в голосовании от нашей аудитории. Это уже большая ответственность — так что в финале отыграем максимально круто!», - обещают музыканты.

Ребята не скрывают, что в финал едут за победой и «ценными призами», но всем коллегам по сцене также желают удачи.

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«От «Молодых Ветров» мы ждём в первую очередь возможность познакомиться и поработать с профессионалами индустрии, с другими крутыми молодыми исполнителями — это всегда важно, мы все в одной лодке. Ну и, конечно же, хочется победить — призы довольно ценные. Другим финалистам желаем не забывать, что главные люди на любом концерте — это зрители! И удачи на саундчеке, посылаем лучи защиты от проблем со звуком», - пожелали артисты.

Во время гала-концерта музыкантов будет оценивать профессиональное жюри. Из 50 финалистов будут выбраны пять победителей, которые запишут свои песни в одной из лучших звукозаписывающих студий Москвы для выпуска виниловой пластинки, после чего вместе со своими «звездными» наставниками молодые музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России и зазвучат в эфире «НАШЕго Радио».

Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: группа TOBE
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