Трамп: Украина должна немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах
Украина должна немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах. Об этом президент США написал в социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, президент России Владимир Путин не стремится к подписанию соглашения о прекращении огня с Украиной, а хочет встретиться чтобы обсудить пути прекращения конфликта.
«Украина должна на это согласиться, НЕМЕДЛЕННО», - написал Трамп.
По мнению Трампа, переговоры позволят понять, достижима ли договорённость. Если нет, европейские лидеры и США получат ясное представление о ситуации и смогут предпринять соответствующие действия.
«Я начинаю сомневаться, что Украина пойдет на сделку с Путиным», — добавил Трамп.
Ранее сегодня, 11 мая, президент России Владимир Путин предложил Киеву 15 мая возобновить прямые переговоры в Стамбуле без предварительных условий. В ответ Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу, если Россия обеспечит длительное и надежное прекращение огня, начиная с 12 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп: Украина должна немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах
- СМИ: Нефтяная вышка рухнула из-за пожара в ЯНАО
- Автор детских сказок и поэт Евгений Клюев умер в возрасте 71 года
- «Факел» проиграл «Локомотиву» и вылетел из РПЛ
- МИД Ирана: Позиции Ирана и США по итогам 4-го раунда переговоров сблизились
- Песков: Путин делает все для урегулирования на Украине
- Разин отзовет иск к создателям «Слово пацана» в РФ и предъявит его в Турции
- В Госдуме предложили ужесточить наказание россиян за преступления за границей
- Захарова: Зеленский плохо прочитал стенограмму заявления Путина
- Умер народный артист России Юрий Слесарев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru