Трамп: Украина должна немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах

По словам Трампа, президент России Владимир Путин не стремится к подписанию соглашения о прекращении огня с Украиной, а хочет встретиться чтобы обсудить пути прекращения конфликта.

«Украина должна на это согласиться, НЕМЕДЛЕННО», - написал Трамп.

По мнению Трампа, переговоры позволят понять, достижима ли договорённость. Если нет, европейские лидеры и США получат ясное представление о ситуации и смогут предпринять соответствующие действия.

«Я начинаю сомневаться, что Украина пойдет на сделку с Путиным», — добавил Трамп.

Ранее сегодня, 11 мая, президент России Владимир Путин предложил Киеву 15 мая возобновить прямые переговоры в Стамбуле без предварительных условий. В ответ Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу, если Россия обеспечит длительное и надежное прекращение огня, начиная с 12 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

