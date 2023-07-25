«Масштабная площадка!»: Группа «Ширли Мырли» из Донецка мчит на концерт «Молодых ветров»

«Мы играем легкий рок, выступаем обычно на Донбассе, но сейчас мы переехали в Россию и хотим давать больше концертов. В полном составе играем с 2019 года. У нас есть правило записывать по одной песне в месяц и выпускать ее 21 числа в 21:21:21. В период пандемии мы также записывали наши песни, но возможности выезжать и репетировать у нас не было. Тогда мы собрали возможных музыкантов из группы, на месте придумали, как будет выглядеть и звучать песня. Записали и выдали ее в свет», - рассказал он.



На конкурс ребята отправились, чтобы их песни услышали новые люди, но на финал музыканты не особо рассчитывали.

«Решили участвовать в конкурсе, потому что у нас немало материала. Песен уже порядка 33. Хотим, чтобы их услышали и другие люди. Честно говоря, не ожидали, что пройдем в финал, потому что в России очень много талантливых музыкантов, которые имеют возможность представлять свое творчество лучше нашего», - признался Евгений.

Солист «Ширли Мырли» добавил, что от финала конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» группа планирует взять всё – и общение, и опыт, и хорошее настроение.