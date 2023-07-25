«Масштабная площадка!»: Группа «Ширли Мырли» из Донецка мчит на концерт «Молодых ветров»
Солист группы «Ширли Мырли» Евгений Пефтиев рассказал НСН, что коллектив впервые участвует в таком масштабном мероприятии.
Финалист конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», солист группы «Ширли Мырли» Евгений Пефтиев из Донецка признался НСН, что московский клуб «Урбан» станет самой масштабной площадкой для коллектива за всю историю их выступлений.
Финальный гала-концерт конкурса состоится 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве дизайн-завода «Флакон».
«Мы играем легкий рок, выступаем обычно на Донбассе, но сейчас мы переехали в Россию и хотим давать больше концертов. В полном составе играем с 2019 года. У нас есть правило записывать по одной песне в месяц и выпускать ее 21 числа в 21:21:21. В период пандемии мы также записывали наши песни, но возможности выезжать и репетировать у нас не было. Тогда мы собрали возможных музыкантов из группы, на месте придумали, как будет выглядеть и звучать песня. Записали и выдали ее в свет», - рассказал он.
На конкурс ребята отправились, чтобы их песни услышали новые люди, но на финал музыканты не особо рассчитывали.
«Решили участвовать в конкурсе, потому что у нас немало материала. Песен уже порядка 33. Хотим, чтобы их услышали и другие люди. Честно говоря, не ожидали, что пройдем в финал, потому что в России очень много талантливых музыкантов, которые имеют возможность представлять свое творчество лучше нашего», - признался Евгений.
Солист «Ширли Мырли» добавил, что от финала конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» группа планирует взять всё – и общение, и опыт, и хорошее настроение.
«От финала «Молодых ветров» ждем хорошего настроения от зрителей и участников, пользу для своего творчества. Для нас это первое масштабное мероприятие, планируем подчерпнуть все – и общение, и какой-то опыт уже более продвинутых музыкантов. Пожелали бы победить достойным, а проигравшим не расстраиваться и идти дальше, нести свое творчество в массы», - резюмировал он.
Из 50 финалистов выберут пять победителей, которые запишут свои композиции в одной из лучших звукозаписывающих студий Москвы для выпуска виниловой пластинки, после чего вместе со своими «звездными» наставниками молодые музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России и зазвучат в эфире «НАШЕго Радио».
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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