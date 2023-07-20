«Из балета в андеграунд»: Юлия КРОУ пообещала взять за шкирку «Молодые ветра»

«Я решила принять участие в конкурсе "Молодые ветра", так как он дает хорошие возможности для продвижения проекта. Я хочу, чтобы мою музыку услышали. Я обожаю сцену, мне необходимо умирать на ней, чтобы жить. Что вы чувствуете, когда подходите к пешеходном переходу, а на нем сразу же загорается зелёный свет? После выхода в финал я почувствовала примерно то же самое, только увеличенное во много раз. Я очень хочу выступить и очень люблю песни, которые будем играть. Мне хочется "взять за шкирку" жюри и людей, которые будут в зале. Это будет огромный прилив вдохновения, а ведь это самое дорогое. Оно даёт радость и состояние счастья, ради которого мы все и живем», - сказала Юлия Кроу.

По ее словам, дебют группы КРОУ состоялся в 2016 году.

«Мы из Москвы, играем альтернативный металл. Дебют группы КРОУ состоялся в 2016 году, это были альбом "Наверх" и клип "Немножко влюбленная". На данный момент у нас два альбома, два клипа и несколько синглов. помимо сольников мы выступали на ряде крупных музыкальных фестивалей», - отметила фронтвумен.

Юлия отметила, что раньше была ведущей солисткой «Кремлевского балета», однако потом поверила в свою рок-мечту.

«У меня довольно необычный путь на рок-сцену и в мир андеграунда. Я балерина, экс-ведущая солистка театра "Кремлевский балет". Я всю жизнь любила тяжёлую музыку и по возможности посещала концерты любимых групп. Смотрела на сцену, понимая, что я могу круче, и не понимала, почему я в зале? Я писала стихи, тексты песен, стала перекладывать их на музыку, занималась вокалом у частных преподавателей и в один прекрасный момент решила круто повернуть свою жизнь. Жизнь одна, если хочешь - делай, иначе будешь жалеть! Протанцевав семь лет в театре, став ведущей солисткой, я ушла из театра, создав свою рок-группу. Мечты сбываются, я ни о чем не жалею. В театре я танцевала предначертанные роли. Да, в них я выкладывала свою душу, но сейчас это полностью моё творчество, мои правила», - заключила собеседница НСН.

В гала-концерте конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» примут участие 50 финалистов, по его итогам профессиональное жюри выберет пятерых победителей. Молодые музыканты получат шанс попасть в эфир «НАШЕго Радио», отправятся вместе со звездными наставниками в гастрольный тур по восьми федеральным округам России, а также запишут свои композиции в одной из лучших звукозаписывающих студий Москвы для выпуска виниловой пластинки.

Конкурс реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

