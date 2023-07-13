«Как в сериале Netflix!»: Финалист «Молодых Ветров» Саша Балог о «крышесносном» клипе
Певица рассказала в эфире НСН, что ее группа играет поп-рок с уклоном в поп-панк и эмо, и уже сняла клип, который стал итогом сразу нескольких чудес.
Финалистка конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Саша Балог в интервью НСН рассказала о съемках эпичного клипа и мечте попасть на «НАШЕ Радио».
Гала-концерт конкурса с участием 50 финалистов состоится 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве Дизайн-завода «Флакон».
«Меня зовут Саша Балог и я из Москвы. Пишу музыку я давно, а группу собрала совсем недавно, пару месяцев назад. Но за это короткое время мы успели сплотиться и стать, как семья. Обожаю своих пацанов! А еще мы успели сыграть несколько концертов. Мы играем поп-рок с уклоном в поп-панк и где-то в эмо», - сказала Саша.
По словам девушки, она мечтает победить в конкурсе и стать частью легендарной радиостанции.
«О конкурсе я узнала случайно, после того, как песня "Не твоя весна" попала в программу "Жесткий диск" на "Нашем Радио". Я безумно рада пройти в финал, поскольку вижу большой потенциал для нашей группы в конкурсе и на "Нашем Радио" в целом. Деятельность этой радиостанции уже легендарна и мне хотелось бы стать ее частью. Можно добавить чего-то свеженького в ротацию, это я на нас намекаю. Хочу пожелать всем финалистам оптимизма и внутренней силы. Помните, что ваша творческая деятельность не ограничивается только конкурсами. Ну и, конечно, всем удачи», - пожелала фронтвумен.
Саша Балог также рассказала о путешествии в Сочи для съемок клипа.
«Я сама себе продюсер, режиссер, сценарист и вот, решила снимать клип. Конечно, хотелось, чтобы он выглядел, как сериал Netflix, но бюджет у меня был примерно, как на одну серию "Ранеток". Это был один из девяти месяцев, когда в Москве серость и слякоть, поэтому снимать я поехала в Сочи, забронировала какой-то самый дешевый отель и сразу пошла осматривать окрестности и искать локации. По сюжету, я хотела спилить крышу у "Жигулей" и сделать из них розовый кабриолет, увидела первый попавшийся автосалон и спросила, можно ли спилить крышу? Они, конечно, посмеялись и посмотрели на меня как на дуру, но согласились и даже нашли мне старые "Жигули". Мы договорились на честном слове и я купила эту развалюшку. Возвращаюсь потом туда с командой из трех человек, и каково же было из удивление, когда они увидели салон, в котором стоят "Феррари" и "Брабусы". Конечно, крышу мы спиливали прямо там, сами, первый раз в жизни», - подчеркнула певица.
По ее словам, на этом чудеса не закончились.
«Мы покрасили машину из баллончиков, все получилось, у нас был розовый кабриолет, но без документов. Следующее чудо состоит в том, что мы снимали клип четыре дня, но за это время нас ни разу не остановили копы. А самое классное, что машина не развалилась, и мы все остались живы. В финальной сцене клипа мы решили ее поджечь, подожгли, но как тушить, не подумали. Но тут пошел ливень, в итоге сцена выглядела нереально эпично, да еще и машина потушилась сама. Вы скажете, что это безрассудство, и будете абсолютно правы, зато у нас есть офигенный клип, который выглядит на 3 млн рублей, хотя мы его сняли вчетвером за 3 копейки. Называется он "Все, что мне нужно - это рок-н-ролл"», - заключила собеседница НСН.
По итогам финала Всероссийского музыкального молодежного конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» профессиональное жюри выберет пятерых победителей. Молодые музыканты отправятся вместе со «звездным наставниками» в гастрольный тур по восьми федеральным округам России, запишут свои композиции в одной из лучших звукозаписывающих студий Москвы для выпуска виниловой пластинки, а также получат шанс попасть в эфир «НАШЕго Радио».
Конкурс реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ задержала трансгендера и ЛГБТ-активиста за госизмену
- Шевчук выпустил новый альбом «Волки в тире»
- В ОНК заявили, что генерала Суровикина нет в «Матросской тишине» и «Кремлевском централе»
- Источник: ООН хочет продлить зерновую сделку минимум на два месяца
- Один человек погиб при пожаре в уральском селе Шайдуриха
- Группа из десяти бойцов ВДВ ликвидировала более полусотни украинских военных
- ВСУ прощупывают оборону левобережья Днепра в районе Каховской ГЭС
- Алаудинов: Клещеевка под Артемовском находится под контролем России
- Shot: Беспилотник ВСУ атаковал завод в Стародубе под Брянском
- Марочко: Российские силы взяли под контроль участок трассы на купянском направлении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru