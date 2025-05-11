Зеленский заявил, что будет ждать Путина в четверг в Турции при прекращении огня
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет лично ждать президента России Владимира Путина на встрече в Стамбуле, в четверг, 15 мая, в случае прекращения огня. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Зеленский сообщил, что ожидает с 12 мая полного и длительного прекращения огня, которое создаст основу для дипломатического диалога.
«И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично», — добавил Зеленский.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах.
11 мая президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая без каких-либо предварительных условий. В ответ Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу при условии, что Россия обеспечит устойчивое и длительное прекращение огня с 12 мая.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в офисе президента Украины, видимо, недостаточно внимательно ознакомились со стенограммой заявления Путина, в котором было четко сказано: сначала должны состояться переговоры, а уже затем может быть объявлено перемирие.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru