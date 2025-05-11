Зеленский заявил, что будет ждать Путина в четверг в Турции при прекращении огня

Зеленский сообщил, что ожидает с 12 мая полного и длительного прекращения огня, которое создаст основу для дипломатического диалога.

«И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично», — добавил Зеленский.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах.

11 мая президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая без каких-либо предварительных условий. В ответ Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу при условии, что Россия обеспечит устойчивое и длительное прекращение огня с 12 мая.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в офисе президента Украины, видимо, недостаточно внимательно ознакомились со стенограммой заявления Путина, в котором было четко сказано: сначала должны состояться переговоры, а уже затем может быть объявлено перемирие.