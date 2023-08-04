«Ядерная смесь!»: JamB!t научит кунг-фу финалистов «Молодых ветров»
Финалист конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» группа JamB!t едет в финал с джазом и хип-хопом из Нижнего Новгорода.
Финалист конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» группа JamB!t едет в Москву с джазом и хип-хопом из Нижнего Новгорода. Солист коллектива Дмитрий Макут в беседе с НСН загадочно пообещал поделиться со слушателями своими навыками кунг-фу.
Выступление музыкантов состоится уже 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве дизайн-завода «Флакон». Вход бесплатный для всех желающих. Специальными гостями мероприятия станут «UMA2RMAN», «Эпидемия», Иван Демьян и «7Б», а также группа «Casual».
«Мы – группа JamB!t. Представляем ядерную смесь джаза и хип-хопа прямиком из города Нижний Новгород, 52-й регион. Творческая жизнь сама по себе необычна и насыщена событиями разных оттенков. А истории о ней мы рассказываем в своих треках. Решили участвовать, дабы расширить аудиторию и поделиться со слушателями своими навыками кунг-фу. Ждем исключительно победы и положительных эмоций. Важен путь, а не конечная станция», - рассказал Дмитрий.
Профессиональное жюри выберет пять победителей из 50 финалистов, которые получат возможность записать композиции для виниловой пластинки в одной из лучших столичных студий звукозаписи. После этого лучшие музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России, а их песни прозвучат в ротации «НАШЕго Радио».
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» проходит при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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