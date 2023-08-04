«Ядерная смесь!»: JamB!t научит кунг-фу финалистов «Молодых ветров»

Финалист конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» группа JamB!t едет в Москву с джазом и хип-хопом из Нижнего Новгорода. Солист коллектива Дмитрий Макут в беседе с НСН загадочно пообещал поделиться со слушателями своими навыками кунг-фу.

Выступление музыкантов состоится уже 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве дизайн-завода «Флакон». Вход бесплатный для всех желающих. Специальными гостями мероприятия станут «UMA2RMAN», «Эпидемия», Иван Демьян и «7Б», а также группа «Casual».