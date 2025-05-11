В Госдуме предложили ужесточить наказание россиян за преступления за границей
В Государственной думе рассмотрят инициативу, предусматривающую ужесточение административной ответственности для граждан России, совершивших правонарушения за пределами страны. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Как отметил спикер, законопроект предусматривает применение всех видов административных санкций к лицам, находящимся за рубежом, но совершающим действия, направленные против интересов России. По словам Володина, документ планируется вынести на рассмотрение уже на следующей неделе.
В частности, предлагается механизм ареста имущества нарушителей на территории РФ, чтобы исключить возможность уклонения от исполнения судебных решений.
Среди указанных правонарушений — демонстрация или пропаганда нацистской символики, дискредитация Вооружённых сил России, распространение заведомо ложной информации, злоупотребление свободой слова, а также нарушение требований, касающихся владельцев социальных сетей.
Володин подчеркнул, что все, кто осуществляет антироссийскую деятельность за пределами страны, должны нести ответственность в рамках российского законодательства.
Ранее Володин сообщил, что в мае вступил в силу закон, повышающий контроль за деятельностью иноагентов, а также выехавших из страны правонарушителей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru