В Госдуме предложили ужесточить наказание россиян за преступления за границей

Как отметил спикер, законопроект предусматривает применение всех видов административных санкций к лицам, находящимся за рубежом, но совершающим действия, направленные против интересов России. По словам Володина, документ планируется вынести на рассмотрение уже на следующей неделе.

В частности, предлагается механизм ареста имущества нарушителей на территории РФ, чтобы исключить возможность уклонения от исполнения судебных решений.

Среди указанных правонарушений — демонстрация или пропаганда нацистской символики, дискредитация Вооружённых сил России, распространение заведомо ложной информации, злоупотребление свободой слова, а также нарушение требований, касающихся владельцев социальных сетей.

Володин подчеркнул, что все, кто осуществляет антироссийскую деятельность за пределами страны, должны нести ответственность в рамках российского законодательства.

Ранее Володин сообщил, что в мае вступил в силу закон, повышающий контроль за деятельностью иноагентов, а также выехавших из страны правонарушителей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

