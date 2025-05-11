Автор детских сказок и поэт Евгений Клюев умер в возрасте 71 года
В Дании на 72-м году жизни умер писатель, доктор филологических наук, поэт, журналист, художник Евгений Клюев. Об этом сообщает Московский театр юного зрителя в своем Telegram-канале.
Как следует из сообщения, Клюева не стало в пятницу, 9 мая. Однако причины и обстоятельства смерти пока неизвестны. Другие детали также не сообщаются.
В театре сообщили, что память поэта почтут 11 мая спектаклем «Вальс простого карандаша», поставленным по мотивам его сказок.
Клюев родился в 1954 году в Твери (тогда город назывался Калинин). Он окончил Тверской государственный университет, а затем аспирантуру МГУ имени М. В. Ломоносова. Работал главным редактором литературного приложения к газете «1 сентября», позже — главредом издания «Миссия», также занимал должность декана факультета журналистики Университета Российской академии образования. Свои должности он совмещал с писательством, переводами, журналистикой.
В 1996 году поэт переехал в Копенгаген (Дания). Несмотря на переезд, он продолжал поддерживать тесные творческие связи с Россией, регулярно публикуя художественные, научные и публицистические произведения. Его работы входят в школьную программу, а театральные постановки по ним идут на сценах театров по всему миру.
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