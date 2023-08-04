«Просто наслаждайтесь!»: Chagunava едет в финал «Молодых ветров» вопреки запретам

«Я Chagunava из Москвы, исполняю рэп, хип-хоп, фольклор и поп. Такая очень разноплановая музыка. Выступаю, но очень редко. МЫ набираем обороты. Всё идёт хорошо, слава Богу», - представилась исполнительница.

Музыкой Chagunava занимается с 2018 года, за это время на ее пути уже успели повстречаться препятствия и приятные успехи.

«Своей музыкой занимаюсь с 2018 года, два года мне запрещали этим заниматься. У меня были такие отношения интересные. Я покорно подчинялась, а потом сказала «стоп». Выбирая между молодым человеком и музыкой, я всегда выберу музыку, теперь я это точно знаю. Получается, что музыку свою я пишу не так уж и давно. И наблюдаю, естественно, некие успехи. Меня замечают, хотят со мной работать, тут всё дело только в постоянстве и в моей лени иногда. Я была на телепроектах, мне понравилось участие в «Новой звезде», я дошла до финала. Но тогда я еще свою музыку не писала», - рассказывает собеседница НСН.

Финалистка признается, что поучаствовать в конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» решила спонтанно.

«Если честно, в конкурсе участвовать решила вообще очень спонтанно, привлекло название «Нашествие». Я очень люблю группу «Король и Шут», я вспомнила, что они когда-то ездили туда и быстренько заполнила заявку. Я была на Мальдивах в этот момент. В итоге мне написали, что я в финале, ощущения были приятные, естественно», - вспоминает девушка.