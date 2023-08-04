«Просто наслаждайтесь!»: Chagunava едет в финал «Молодых ветров» вопреки запретам
Финалистка конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Chagunava рассказала, что бывший молодой человек запрещал ей заниматься музыкой.
Финалистка конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Chagunava призналась НСН, что несколько лет ее молодой человек запрещал ей заниматься музыкой. Теперь исполнительница не терпит никаких запретов, предпочитает кайфовать и наслаждаться.
Выступление артистки состоится 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве дизайн-завода «Флакон». Вход бесплатный для всех желающих. Специальными гостями мероприятия станут «UMA2RMAN», «Эпидемия», Иван Демьян и «7Б», а также группа «Casual».
«Я Chagunava из Москвы, исполняю рэп, хип-хоп, фольклор и поп. Такая очень разноплановая музыка. Выступаю, но очень редко. МЫ набираем обороты. Всё идёт хорошо, слава Богу», - представилась исполнительница.
Музыкой Chagunava занимается с 2018 года, за это время на ее пути уже успели повстречаться препятствия и приятные успехи.
«Своей музыкой занимаюсь с 2018 года, два года мне запрещали этим заниматься. У меня были такие отношения интересные. Я покорно подчинялась, а потом сказала «стоп». Выбирая между молодым человеком и музыкой, я всегда выберу музыку, теперь я это точно знаю. Получается, что музыку свою я пишу не так уж и давно. И наблюдаю, естественно, некие успехи. Меня замечают, хотят со мной работать, тут всё дело только в постоянстве и в моей лени иногда. Я была на телепроектах, мне понравилось участие в «Новой звезде», я дошла до финала. Но тогда я еще свою музыку не писала», - рассказывает собеседница НСН.
Финалистка признается, что поучаствовать в конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» решила спонтанно.
«Если честно, в конкурсе участвовать решила вообще очень спонтанно, привлекло название «Нашествие». Я очень люблю группу «Король и Шут», я вспомнила, что они когда-то ездили туда и быстренько заполнила заявку. Я была на Мальдивах в этот момент. В итоге мне написали, что я в финале, ощущения были приятные, естественно», - вспоминает девушка.
От финала участница ждет удовольствия и новых знакомств, коллегам по сцене девушка пожелала кайфа и наслаждения.
«Я просто жду выступить, познакомиться с интересными людьми, просто получить удовольствие от процесса. У меня нет каких-то конкретных целей, выиграть или ещё что-то нет. У меня цель - хорошо выступить и провести время. Другим финалистам пожелаю кайфа, просто кайфовать от процесса и не ставить цель, что нужно обязательно выиграть, иначе все пойдет не так. Просто кайфуйте от процесса, наслаждайтесь музыкой, наслаждайтесь людьми, которые рядом, вокруг вас, просто наслаждайтесь!», - пожелала Chagunava.
Профессиональное жюри выберет пять победителей из 50 финалистов, которые получат возможность записать композиции для виниловой пластинки в одной из лучших столичных студий звукозаписи. После этого лучшие музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России, а их песни прозвучат в ротации «НАШЕго Радио».
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» проходит при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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