Песков: Путин делает все для урегулирования на Украине
Президент РФ Владимир Путин делает все возможное для урегулирования ситуации на Украине дипломатическим путем. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC News.
Песков заявил, что Путин прилагает все усилия для урегулирования ситуации через мирные и дипломатические средства, однако в случае отсутствия возможностей для диалога Россия продолжает военную операцию. Песков подчеркнул, что решение украинского конфликта требует более сложного подхода, чем «подпись под одной бумагой».
Кроме того, представитель Кремля отметил, что Россия отвергает предложение о размещении европейских миротворческих сил на территории Украины.
Ранее сегодн президент России Владимир Путин призвал возобновить прямые переговоры с Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Путин делает все для урегулирования на Украине
- Разин отзовет иск к создателям «Слово пацана» в РФ и предъявит его в Турции
- В Госдуме предложили ужесточить наказание россиян за преступления за границей
- Захарова: Зеленский плохо прочитал стенограмму заявления Путина
- Умер народный артист России Юрий Слесарев
- Путин не сдержал слёз при просмотре фильма «В списках не значился»
- Келлог не поддержал предложение Путина начать переговоры до перемирия
- Авиалесоохрана: в России за сутки потушено 45 природных пожаров
- СМИ: 16 россиян стали лотерейными миллионерами в майские выходные
- В Белоруссии трактор столкнулся с пассажирским поездом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru