Песков: Путин делает все для урегулирования на Украине

Президент РФ Владимир Путин делает все возможное для урегулирования ситуации на Украине дипломатическим путем. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC News.

Путин призвал возобновить прямые переговоры с Киевом

Песков заявил, что Путин прилагает все усилия для урегулирования ситуации через мирные и дипломатические средства, однако в случае отсутствия возможностей для диалога Россия продолжает военную операцию. Песков подчеркнул, что решение украинского конфликта требует более сложного подхода, чем «подпись под одной бумагой».

Кроме того, представитель Кремля отметил, что Россия отвергает предложение о размещении европейских миротворческих сил на территории Украины.

Ранее сегодн президент России Владимир Путин призвал возобновить прямые переговоры с Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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