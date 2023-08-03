«Уникальная возможность!»: Ваниль удивит синти-панком в финале «Молодых ветров»
Лидер группы «Ваниль» в эфире НСН отметил, что участие в конкурсе поможет коллективу заявить о себе на широкую аудиторию.
Финалист конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» группа «Ваниль» в интервью НСН заявила, что коллектив ждет от финала масштабного опыта, новых знакомств и «приключений». Он также пожелал остальным участникам конкурса удачи и успехов в творчестве.
Выступление артистов состоится 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве дизайн-завода «Флакон». Вход бесплатный для всех желающих. Ранее организаторы конкурса анонсировали хедлайнеров финального гала-концерта. Специальными гостями мероприятия станут «UMA2RMAN», «Эпидемия», Иван Демьян и «7Б», а также группа «Casual».
«Для нас это уникальная возможность, потому что в нашем регионе аналогов нет. Участие в конкурсе позволит заявить о себе на широкую аудиторию, проверить свои силы и способности. Сможем показать свое творчество именитым музыкантам и авторитетным в музыкальной сфере людям. Когда мы узнали, что попали в финал, мы были, мягко сказать, в шоке. Такая огромная конкуренция, столько достойных музыкантов. Участие в финале – это, в любом случае, опыт, эмоции, новые знакомства. Всем участникам желаем удачи, успехов в дальнейшем творчестве! Раз мы уже оказались здесь, это говорит о многом», - сказал лидер коллектива Женя.
Он отметил, что у группы активная концертная деятельность. Он также рассказал, что каждый концерт для них является «приключением».
«В коллективе четыре человека, живем в небольших рабочих городах Бийске и Новоалтайске. Играем в жанре синти-панк, поп-панк, а еще работаем на заводе. Пять лет назад записали свой первый альбом, сразу после его выхода началась наша бурная концертная деятельность. На протяжении всего времени мы активно играем концерты по всей Сибири, начиная от маленьких клубов, заканчивая большими фестивалями. Каждый концерт – это своего рода приключение», - добавил он.
Профессиональное жюри выберет пять победителей из 50 финалистов, которые получат возможность записать композиции для виниловой пластинки в одной из лучших столичных студий звукозаписи. После этого лучшие музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России, а их песни прозвучат в ротации «НАШЕго Радио».
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» проходит при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Володин: США, Британия и Франция должны компенсировать ущерб странам Африки
- Производитель кофе Jacobs выведет зарубежные бренды из России до конца года
- В Мордовии приняли закон о запрете пропаганды абортов
- Собянин рассказал о новых социальных объектах на севере Москвы
- «Коммерсантъ»: В России вернут штрафы за превышение средней скорости
- В Минобороны подтвердили уничтожение шести беспилотников над Калужской областью
- ПВО сбила шесть беспилотников при попытке пролета через Калужскую область
- Боррель заявил, что Россия желает сделать страны «зависимыми» от своего зерна
- В Екатеринбурге затопило часть улицы Щербакова, образовалась пробка
- В Забайкалье сошли с рельсов четыре грузовых вагона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru