«Уникальная возможность!»: Ваниль удивит синти-панком в финале «Молодых ветров»

«Для нас это уникальная возможность, потому что в нашем регионе аналогов нет. Участие в конкурсе позволит заявить о себе на широкую аудиторию, проверить свои силы и способности. Сможем показать свое творчество именитым музыкантам и авторитетным в музыкальной сфере людям. Когда мы узнали, что попали в финал, мы были, мягко сказать, в шоке. Такая огромная конкуренция, столько достойных музыкантов. Участие в финале – это, в любом случае, опыт, эмоции, новые знакомства. Всем участникам желаем удачи, успехов в дальнейшем творчестве! Раз мы уже оказались здесь, это говорит о многом», - сказал лидер коллектива Женя.

Он отметил, что у группы активная концертная деятельность. Он также рассказал, что каждый концерт для них является «приключением».

«В коллективе четыре человека, живем в небольших рабочих городах Бийске и Новоалтайске. Играем в жанре синти-панк, поп-панк, а еще работаем на заводе. Пять лет назад записали свой первый альбом, сразу после его выхода началась наша бурная концертная деятельность. На протяжении всего времени мы активно играем концерты по всей Сибири, начиная от маленьких клубов, заканчивая большими фестивалями. Каждый концерт – это своего рода приключение», - добавил он.

Профессиональное жюри выберет пять победителей из 50 финалистов, которые получат возможность записать композиции для виниловой пластинки в одной из лучших столичных студий звукозаписи. После этого лучшие музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России, а их песни прозвучат в ротации «НАШЕго Радио».

Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» проходит при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

