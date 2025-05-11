МИД Ирана: Позиции Ирана и США по итогам 4-го раунда переговоров сблизились
Позиции Ирана и США по итогам четвертого раунда переговоров по ядерному вопросу сблизились. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на главу иранского МИД Аббаса Аракчи.
Аракчи также подчеркнул, что Тегеран не готов идти на уступки в вопросе обогащения урана, но при этом допустил возможность регулирования его уровня с целью налаживания доверия с Соединенными Штатами.
Аракчи добавил, что пятый раунд переговоров пройдёт примерно через неделю.
11 мая в Маскате прошел четвертый раунд непрямых переговоров между США и Ираном при посредничестве оманской стороны. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй — в итальянском Риме 19 апреля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Автор детских сказок и поэт Евгений Клюев умер в возрасте 71 года
- «Факел» проиграл «Локомотиву» и вылетел из РПЛ
- МИД Ирана: Позиции Ирана и США по итогам 4-го раунда переговоров сблизились
- Песков: Путин делает все для урегулирования на Украине
- Разин отзовет иск к создателям «Слово пацана» в РФ и предъявит его в Турции
- В Госдуме предложили ужесточить наказание россиян за преступления за границей
- Захарова: Зеленский плохо прочитал стенограмму заявления Путина
- Умер народный артист России Юрий Слесарев
- Путин не сдержал слёз при просмотре фильма «В списках не значился»
- Келлог не поддержал предложение Путина начать переговоры до перемирия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru