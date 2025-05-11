МИД Ирана: Позиции Ирана и США по итогам 4-го раунда переговоров сблизились

Позиции Ирана и США по итогам четвертого раунда переговоров по ядерному вопросу сблизились. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на главу иранского МИД Аббаса Аракчи.

США и Иран отложили новый раунд переговоров по ядерной сделке

Аракчи также подчеркнул, что Тегеран не готов идти на уступки в вопросе обогащения урана, но при этом допустил возможность регулирования его уровня с целью налаживания доверия с Соединенными Штатами.

Аракчи добавил, что пятый раунд переговоров пройдёт примерно через неделю.

11 мая в Маскате прошел четвертый раунд непрямых переговоров между США и Ираном при посредничестве оманской стороны. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй — в итальянском Риме 19 апреля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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