«Факел» проиграл «Локомотиву» и вылетел из РПЛ
«Факел» под руководством Игоря Шалимова проиграл московскому «Локомотиву» (0:1) в матче 28-го тура чемпионата России и вылетел из РПЛ. Об этом сообщает Sports.ru.
За два тура до завершения сезона РПЛ воронежский «Факел» остаётся на последнем, 16-м месте в таблице, имея в активе 16 очков. У находящегося на 14-й строчке «Пари НН» — 23 очка и одна игра в запасе. Это означает, что воронежская команда не сможет подняться из зоны прямого вылета и гарантированно упадет в Первую лигу на следующий сезон.
«Факел» не одерживает побед в чемпионате с 18 октября, когда обыграл «Ахмат» со счётом 3:2. До этого клуб три года подряд выступал в РПЛ, начиная с выхода в высший дивизион по итогам сезона-2021/22.
В предстоящем туре «Факел» 17 мая встретится в гостях с «Пари НН», а 19 мая «Локомотив» примет дома ЦСКА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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