«Факел» проиграл «Локомотиву» и вылетел из РПЛ

За два тура до завершения сезона РПЛ воронежский «Факел» остаётся на последнем, 16-м месте в таблице, имея в активе 16 очков. У находящегося на 14-й строчке «Пари НН» — 23 очка и одна игра в запасе. Это означает, что воронежская команда не сможет подняться из зоны прямого вылета и гарантированно упадет в Первую лигу на следующий сезон.

«Факел» не одерживает побед в чемпионате с 18 октября, когда обыграл «Ахмат» со счётом 3:2. До этого клуб три года подряд выступал в РПЛ, начиная с выхода в высший дивизион по итогам сезона-2021/22.

В предстоящем туре «Факел» 17 мая встретится в гостях с «Пари НН», а 19 мая «Локомотив» примет дома ЦСКА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

