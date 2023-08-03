«Мечтал ввязаться!»: Ренат Мухамбаев едет в финал «Молодых Ветров» из КВН
Финалист конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Ренат Мухамбаев впервые выступит на большой сцене уже 5 августа.
Финалист конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Ренат Мухамбаев из группы «Муха» рассказал НСН, что выступление в финале станет для него дебютом.
Услышать Рената можно будет на гала-концерте 5 августа в клубе «Урбан» на Дизайн-заводе «Флакон». Специальными гостями мероприятия станут «UMA2RMAN», «Эпидемия», Иван Демьян и «7Б», а также группа «Casual».
«Меня зовут Ренат Мухамбаев, я участник команды КВН «Камызяки». Родом из Астрахани, с детства слушал рок-музыку. В основном это был русский рок. Поэтому и музыка нашего коллектива, наверное, уверенно двигается в этом направлении. Коллектив только-только собрался, в финале конкурса «Молодые ветра» будет наше первое выступление», - рассказал он.
Ренат поблагодарил всех, кто поддержал его в конкурсе. Музыкант признался, что всегда хотел, чтобы его песни услышали.
«В конкурсе решил участвовать, потому что каждый человек, который пишет музыку и слова, хочет, чтобы его услышали. Когда мы узнали, что мы в финале, естественно, нашему счастью не было предела, за что огромное спасибо уважаемому жюри и нашим дорогим слушателям, которые за нас проголосовали», - поделился финалист.
Своим коллегам по финалу Ренат Мухамбаев пожелал кайфануть, а сам пообещал принять этот ценный опыт.
«От финала молодых ветров жду, естественно, шквала эмоций, с удовольствием приму этот опыт, потому что для меня это совершенно новая история, в которую я хотел ввязаться, наверное, с детства. Финалистам конкурса я желаю кайфануть во время своего выступления, во время всего мероприятия, посмотреть других, показать себя набраться опыта и идти делать дальше классную музыку. Всем удачи!», - отметил он.
Во время гала-концерта музыкантов будет оценивать профессиональное жюри. Из 50 финалистов будут выбраны пять победителей, которые запишут свои песни в одной из лучших звукозаписывающих студий Москвы для выпуска виниловой пластинки, после чего вместе со своими «звездными» наставниками молодые музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России и зазвучат в эфире «НАШЕго Радио».
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бросившего гранату в «Москва-Сити» мужчину задержали
- Крупный град на Кубани повредил 236 домов
- В Польше заявили о готовности применить оружие против Белоруссии
- Автоэксперт назвал самые популярные в России зарубежные купе
- Инфекционист рассказал о способах защиты от клещевого энцефалита
- Блинкен: США сделают все для экспорта зерна из России
- Адвокат допустил возбуждение уголовного дела после смерти 17-летнего хоккеиста
- СМИ: в «Москва-Сити» мужчина бросил гранату в машину
- Мосгорсуд оставил в силе приговор экс-полковнику Захарченко
- Песков: Россия делала всё для защиты жителей Донбасса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru