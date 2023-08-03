«Мечтал ввязаться!»: Ренат Мухамбаев едет в финал «Молодых Ветров» из КВН

«Меня зовут Ренат Мухамбаев, я участник команды КВН «Камызяки». Родом из Астрахани, с детства слушал рок-музыку. В основном это был русский рок. Поэтому и музыка нашего коллектива, наверное, уверенно двигается в этом направлении. Коллектив только-только собрался, в финале конкурса «Молодые ветра» будет наше первое выступление», - рассказал он.

Ренат поблагодарил всех, кто поддержал его в конкурсе. Музыкант признался, что всегда хотел, чтобы его песни услышали.

«В конкурсе решил участвовать, потому что каждый человек, который пишет музыку и слова, хочет, чтобы его услышали. Когда мы узнали, что мы в финале, естественно, нашему счастью не было предела, за что огромное спасибо уважаемому жюри и нашим дорогим слушателям, которые за нас проголосовали», - поделился финалист.

Своим коллегам по финалу Ренат Мухамбаев пожелал кайфануть, а сам пообещал принять этот ценный опыт.