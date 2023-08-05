Гала-концерт конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» начался в Москве

Мероприятие продлится ориентировочно до 23:00. Вход бесплатный для всех желающих. На гала-концерте выступят специальные гости: «UMA2RMAN», «Эпидемия», Иван Демьян и «7Б», а также группа «Casual». Прямую трансляцию можно посмотреть в группе ВК «Конкурс "Молодые Ветра"», на сайте НАШЕго Радио, а также в группе ВК «НАШЕ».

Профессиональное жюри выберет пять победителей из 44 финалистов, которые получат возможность записать композиции для виниловой пластинки в одной из лучших столичных студий звукозаписи. После этого лучшие музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России, а их песни прозвучат в ротации «НАШЕго Радио».

Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» проходит при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

