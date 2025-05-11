Мэр: Мирный житель Горловки в ДНР погиб в результате атаки со стороны ВСУ

Мирный житель Горловки в ДНР погиб в результате атаки со стороны украинских войск. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем в Telegram-канале.

В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ по зданию правительства пострадал замгубернатора Лоренц

Приходько также выразил соболезнования родным и близким погибшего.

9 мая в Белгородской области во время атаки дронов ВСУ по зданию правительства пострадали два человека, в том числе заместитель губернатора области Александр Лоренц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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