Мэр: Мирный житель Горловки в ДНР погиб в результате атаки со стороны ВСУ

Страны Европы выразили желание участвовать в переговорах между РФ и Украиной СМИ: президент США Трамп согласился поддержать инициативу европейской «коалиции желающих» по усилению давления на РФ Госдума рассмотрит проект, который ужесточает ответственность россиян, находящихся за рубежом 78-й Каннский международный кинофестиваль стартует драмеди француженки Амели Боннен «Уехать однажды»