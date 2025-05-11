Мэр: Мирный житель Горловки в ДНР погиб в результате атаки со стороны ВСУ
11 мая 202520:10
Мирный житель Горловки в ДНР погиб в результате атаки со стороны украинских войск. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем в Telegram-канале.
Приходько также выразил соболезнования родным и близким погибшего.
9 мая в Белгородской области во время атаки дронов ВСУ по зданию правительства пострадали два человека, в том числе заместитель губернатора области Александр Лоренц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru