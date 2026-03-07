СМИ: Российские туристы вторые сутки живут в аэропорту Дубая

Изначально рейс FZ 987 авиакомпании Fly Dubai из ОАЭ во Внуково должен был вылететь вечером в пятницу. Туристы покинули гостиницу днём и прибыли на регистрацию, однако перевозчик уведомил их об отсутствии свободных мест на борту. В качестве альтернативы пассажирам предложили зарегистрироваться на следующий рейс — в час ночи 7 марта, на что они согласились.



Однако вылет перенесли сначала на 7:00, а к 11:30 — ещё раз, теперь на 21:20. При этом туристам не предоставили ни питания, ни воды, ни мест для отдыха. Среди застрявших пассажиров есть дети, многие из них не спят и не ели уже второй день.



Туроператор FUN&SUN прокомментировал ситуацию, сообщив о «техническом продлении» поездки из‑за изменений в расписании обратного рейса. Окончательное подтверждение продления пока не получено. Компания предупредила о возможной замене отеля и том, что ранее выданные ваучеры могут утратить силу. При этом в FUN&SUN заверили, что все вопросы с размещением будут решены и никто из туристов не останется без жилья.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов заявил, что россияне смогут полностью вернуть средства за приобретенные туры в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Саудовскую Аравию на фоне рекомендаций властей РФ не посещать эти страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

