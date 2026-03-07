Мошенники придумали новую схему обмана с «горящими турами» на фоне войны в Иране

Аферисты эксплуатируют тот факт, что многие туристы планировали отдых в этом регионе. Под видом туроператоров они предлагают путешествия в другие страны, а также рассылают поддельные подтверждения бронирований с QR‑кодами.

По словам инженера‑аналитика компании «Газинформсервис» Екатерины Едемской, в ближайшее время могут распространиться схемы с дипфейками: злоумышленники будут проводить видеозвонки через мессенджеры, маскируясь под сотрудников турагентств. Современные технологии позволяют им в реальном времени изменять голос и внешность.



Кроме того, мошенники нацелились на туристов, оказавшихся за границей из‑за конфликта в Иране. Им рассылают фальшивые письма о возврате денег за билеты на отменённые рейсы или создают фейковые сайты, якобы помогающие с эвакуацией.



В качестве мер защиты россиянам рекомендуют: пользоваться только официальными сервисами для организации путешествий, не переводить предоплату на личные банковские карты, сохранять все чеки, скриншоты переписок и документов.

Ранее стало известно, что российские туристы на Шри‑Ланке рискуют остаться без жилья, страховки и легального статуса из‑за сложностей с возвращением домой на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

