Жора Крыжовников назвал «лодырей и бездарей» главной проблемой русского кино

В новом выпуске шоу Dreamcast на платформе VK Видео режиссёр Жора Крыжовников обозначил, что, по его мнению, является главной проблемой современного российского кинематографа.

Кинематографист критически высказался о части представителей индустрии, которых он охарактеризовал как «бракоделов, лодырей и бездарей». По словам Крыжовникова, низкое качество ряда проектов связано с безответственным подходом: фильмы порой снимают кое‑как, с одного дубля, а режиссёр может вовсе не присутствовать на съёмочной площадке.

Режиссёр подчеркнул, что подобная практика фактически задаёт нижний порог профессионализма в отечественном кино. Более того, он отметил парадоксальную ситуацию: картины, созданные при таком подходе, нередко демонстрируют хорошие кассовые сборы — это, по мнению Крыжовникова, позволяет непрофессионалам оставаться востребованными в индустрии.

Ранее сценарист Андрей Золотарев заявил НСН, что на фоне стремительного роста производства проектов в прежние годы в работу нередко попадали слабые сценарии, однако ситуация уже выравнивается.

ФОТО: пресс-служба ИРИ
ТЕГИ:КиноКультураКинорежиссёрРежиссерФильм

