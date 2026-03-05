АТОР: К вывозу россиян с Ближнего Востока могут подключить МЧС

В преддверии 8 Марта парковку у Рижского цветочного рынка запретят Четвертый регулярный речной маршрут запустят в Москве в этом году Центр по сборке оборудования для молочной промышленности открылся в Лобне 700 объектов культурного наследия отреставрируют в Москве до 2030 года Высота снежного покрова в столице уменьшилась за сутки на 1 сантиметр