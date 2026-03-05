АТОР: К вывозу россиян с Ближнего Востока могут подключить МЧС
5 марта 202613:34
Около 20 тысяч российских туристов остаются в настоящее время на Ближнем Востоке. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.
По её словам, вывоз граждан РФ обеспечивается «в относительно плановом режиме», если потребуется, то возможна помощь МЧС.
«При необходимости будут подключены борта МЧС. Повторюсь — при необходимости», - сказала она.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что туроператоры обязаны возвращать средства россиянам в полном объёме за туры на Ближний Восток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
