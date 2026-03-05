АТОР: К вывозу россиян с Ближнего Востока могут подключить МЧС

Около 20 тысяч российских туристов остаются в настоящее время на Ближнем Востоке. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

РСТ: Российские туристы смогут полностью вернуть средства за туры в ОАЭ

По её словам, вывоз граждан РФ обеспечивается «в относительно плановом режиме», если потребуется, то возможна помощь МЧС.

«При необходимости будут подключены борта МЧС. Повторюсь — при необходимости», - сказала она.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что туроператоры обязаны возвращать средства россиянам в полном объёме за туры на Ближний Восток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

