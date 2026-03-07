СМИ: В подмосковном Путилково произошел взрыв в отделении банка
В Московской области произошёл взрыв в отделении банка, сообщает Telegram‑канал 112.
Инцидент случился в офисном помещении на улице Вольной в посёлке Путилково. По предварительной информации, причиной взрыва стал подрыв банкомата неизвестным лицом.
В результате взрыва повреждено несколько банкоматов и остекление, пишут СМИ.
На место прибыли скорая и пожарные, информация о пострадавших пока уточняется. По данным РЕН ТВ, злоумышленник, который, предположительно, устроил взрыв, задержан.
Ранее в городе Грайворон Белгородской области в результате взрыва беспилотника пострадала мирная жительница, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
