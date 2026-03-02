«Минэкономразвития пока не выпустил рекомендацию о поездках в ОАЭ, поэтому туроператоры ведут себя таким образом. Я советую не сдавать путевки на апрель. Рейсы, которые уже отменяются, за них будет стопроцентный возврат денег: и авиабилеты, и за проживание. Если вдруг туроператор не возвращает, это повод для обращения в суд, суд будет на стороне туриста. Вернут не только эти деньги, но и судебные издержки, а также моральный ущерб, то есть, можно вернуть 200% стоимости. Если ваш рейс отменили сегодня, сегодня уже можно писать туроператору на возврат денег», - рассказал он.

По его прогнозу, в течение десяти дней все рейсы в ОАЭ восстановятся.

«А если речь идет про апрель, к этому времени уже все наладится. По моему прогнозу, все восстановится до середины марта, это крайний срок. В течение десяти дней все рейсы в ОАЭ восстановятся. На этом фоне мы видим резкое повышение спроса на Египет, Таиланд и Китай. Это главные бенефициары закрытия неба над ОАЭ», - добавил собеседник НСН.

Туроператоры предлагают туристам в Дубае бесплатное размещение, если их отель не готов идти на уступки, заявил член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян в пресс-центре НСН.

