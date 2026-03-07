Посольство РФ: В Иране среди жертв конфликта нет россиян
В Иране в ходе конфликта нет жертв и пострадавших среди российских граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей посольства России в Тегеране.
Там уточнили, что обстановка в столице Ирана остается стабильной, в городе работают госучреждения и магазины. По данным источника, антиправительственные выступления оппозиции в республике не зафиксированы.
Отмечается, что дипломаты и административно-технический персонал российского посольства в Иране остаются на местах и продолжают выполнять свои обязанности.
Ранее иранский президент Масуд Пезешкиан сообщил, что Временный руководящий совет ИРИ приказал больше не наносить удары по соседним ближневосточным государствам в случае отсутствия атак с их территорий, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
