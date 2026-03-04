Сотни россиян могут выселить с застрявшего в Катаре круизного лайнера

Им нужно сойти на берег до 7 марта. Как заявил житель Челябинска, у которого на судне находится 69-летняя мама с внуком, заявление о выселении прозвучало по громкой связи на борту.

По словам мужчины, у его матери нет денег на жизнь в случае выселения с лайнера, а перевести средства некуда, так как российские карты в Катаре не работают. Еще одна россиянка подтвердила, что их «выгоняют» с борта лайнера. Она пожаловалась на то, что аэропорт в Катаре закрыт, а до Дубая, откуда был запланирован вылет,не добраться.

Российские туристы направили обращение в посольство РФ в Катаре. Они просят взять ситуацию на контроль и разъяснить порядок дальнейших действий, а также помочь во взаимодействии с круизной компанией Celestyal Cruises. Дипломаты ответили, что включили туристов в свой список для учета граждан РФ, ожидающих рейсы домой.

Ранее стало известно, что застрявшим в ОАЭ россиянам предложили выезд домой за $39 тысяч. Оплату рекомендуется производить в криптовалюте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

