Как конфликт Ирана с США и Израилем отразился на российских туристах
Многие страны на Ближнем Востоке закрыли воздушное пространство.
На фоне обострения отношений Ирана с США и Израилем дипломаты призывают россиян покинуть страны, находящие в эпицентре обстрелов. На Ближнем Востоке произошли сбои авиасообщения из-за закрытия воздушного пространства в ряде государств и отмены рейсов. При этом в АТОР заверили, что, например, в ОАЭ российским туристам ничего не угрожает.
САМОЛЕТЫ И ЭВАКУАЦИЯ
На фоне обострения ситуации между Ираном, США и Израилем авиасообщение на Ближнем Востоке оказалось почти полностью парализовано. Известно, что в московском аэропорту «Внуково» и в других аэропортах России все рейсы в этот регион задержаны или отменены, так как в ОАЭ и Катаре закрыто небо, пишет Telegram-канал «Baza». Именно эти государства являются крупнейшими авиахабами для россиян, которые летят стыковочными рейсами во множество регионов мира.
Кроме того, авиакомпания «Azur Air» внесла изменения в маршрут рейсов Москва — Мальдивы — Москва. По информации компании, предоставленной РИА Новости, это может привести к увеличению продолжительности полета, а также к появлению дополнительной посадки.
Также Росавиация выпустила рекомендацию для российских авиакомпаний. Поэтому до 02:59 по Москве 2 марта при выполнении рейсов в страны Персидского залива необходимо использовать обходные маршруты. При этом перевозчикам следует строго соблюдать меры безопасности и учитывать указания авиационных властей других государств.
К тому же известно, что работу аэропортов Дубая приостановили на неопределенный срок, в авиагавани Абу-Даби тоже отменили рейсы. Однако в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили в беседе с РБК, что после иранского удара по авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ угрозы для российских туристов нет. Там объяснили, что этот объект удален от побережья.
Между тем, россияне ищут способы экстренно покинуть Израиль. Воздушное пространство над Ираном и Израилем в субботу было закрыто, в связи с чем десятки российских граждан оказались в сложной ситуации и теперь срочно пытаются сдать билеты, перенести вылеты или найти альтернативные способы покинуть страну. При этом у некоторых из них скоро закончится виза, передает Telegram-канал «Baza».
РЕАКЦИЯ РОССИИ
Посольство России в Иране призывает россиян покинуть страну из-за начала военной операции США и Израиля. В посольстве РФ в Израиле тоже рекомендовали россиянам по возможности покинуть страну.
В свою очередь в МИД России призвали соотечественников, находящихся на территории Ирана, как можно скорее покинуть республику. В ведомстве указали доступные маршруты выезда. Там объяснили, что россияне могут уехать через город Астару в Азербайджан (с предварительным получением разрешения от азербайджанских властей) и через КПП «Нурдуз» / «Агарак» в Армению. Также в министерстве подчеркнули необходимость проявлять максимальную осторожность и бдительность при пересечении границы.
К тому же в МИД России подчеркнули необходимость незамедлительно вернуть ситуацию вокруг ИРИ в русло политико‑дипломатического урегулирования. В ведомстве подтвердили готовность Москвы и дальше содействовать поиску мирных решений — на основе норм международного права, принципов взаимного уважения и с учетом баланса интересов всех сторон.
СИТУАЦИЯ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
Между тем, из-за конфликта Ирана с США и Израилем есть погибшие и пострадавшие и в других странах на Ближнем Востоке. Например, в сирийском городе Эс-Сувейда четыре человека погибли и несколько получили ранения после попадания ракеты в жилой дом. При этом оружие какой именно страны: Израиля или Ирана — принесло разрушения, пока неизвестно.
В иракском Киркуке была найдена неразорвавшаяся боевая часть крылатой ракеты Tomahawk, запущенной ВМС США, пишет «Baza». В Кувейте обломки американского ЗРК Patriot упали прямо на проезжую часть.
С утра 28 февраля Израиль и США начали наносить ракетно-бомбовые удары по Ирану. В том числе целями для атак стали резиденция Верховного лидера и президентский дворец, здания министерств разведки и обороны, ядерные объекты и военные базы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Власти Израиля объявили, что планируют провести четырехдневную атаку под названием «Щит Иегуды» на Иран, после которой страна уже не будет выглядеть как раньше. Кроме того, планируется вывести из строя военную и ядерную инфраструктуру Ирана. Об этом также заявили в США.
В ответ на это Иран, заручившись поддержкой йеменских хуситов и ливанского движения «Хезболла», атакует Израиль и американские военные базы на Ближнем Востоке.
Ранее издание «The New York Times» писало, что военное вмешательство США в Иран может привести к затяжному и масштабному конфликту, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
