Как конфликт Ирана с США и Израилем отразился на российских туристах

Также Росавиация выпустила рекомендацию для российских авиакомпаний. Поэтому до 02:59 по Москве 2 марта при выполнении рейсов в страны Персидского залива необходимо использовать обходные маршруты. При этом перевозчикам следует строго соблюдать меры безопасности и учитывать указания авиационных властей других государств.

К тому же известно, что работу аэропортов Дубая приостановили на неопределенный срок, в авиагавани Абу-Даби тоже отменили рейсы. Однако в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили в беседе с РБК, что после иранского удара по авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ угрозы для российских туристов нет. Там объяснили, что этот объект удален от побережья.

Между тем, россияне ищут способы экстренно покинуть Израиль. Воздушное пространство над Ираном и Израилем в субботу было закрыто, в связи с чем десятки российских граждан оказались в сложной ситуации и теперь срочно пытаются сдать билеты, перенести вылеты или найти альтернативные способы покинуть страну. При этом у некоторых из них скоро закончится виза, передает Telegram-канал «Baza».