С сентября начнет действовать новый ГОСТ на карандаши

Стандарт распространяется на карандаши в деревянном и пластиковом корпусе, которые используются для письма, черчения и рисования. Он устанавливает требования к продукции как для внутреннего рынка, так и для экспорта. При этом механические карандаши и изделия специального назначения под действие стандарта не подпадают.



Технические требования предусматривают симметричное расположение стержня относительно продольной оси карандаша и строго перпендикулярное расположение торцов относительно этой оси. Кроме того, каждый карандаш должен иметь чёткую и контрастную маркировку с указанием товарного знака или наименования производителя, а для чернографитных моделей — ещё и степени твёрдости.



Разработчиком стандарта выступила Ассоциация предприятий индустрии детских товаров.

Ранее Минфин России подготовил законопроект, который уточняет перечень документов для подтверждения отнесения детских товаров к продукции, облагаемой НДС по льготной ставке 10%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

