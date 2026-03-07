С сентября начнет действовать новый ГОСТ на карандаши
С 1 сентября начнёт действовать новый ГОСТ на карандаши, утверждённый Росстандартом. Об этом сообщается в официальном документе.
Стандарт распространяется на карандаши в деревянном и пластиковом корпусе, которые используются для письма, черчения и рисования. Он устанавливает требования к продукции как для внутреннего рынка, так и для экспорта. При этом механические карандаши и изделия специального назначения под действие стандарта не подпадают.
Технические требования предусматривают симметричное расположение стержня относительно продольной оси карандаша и строго перпендикулярное расположение торцов относительно этой оси. Кроме того, каждый карандаш должен иметь чёткую и контрастную маркировку с указанием товарного знака или наименования производителя, а для чернографитных моделей — ещё и степени твёрдости.
Разработчиком стандарта выступила Ассоциация предприятий индустрии детских товаров.
Ранее Минфин России подготовил законопроект, который уточняет перечень документов для подтверждения отнесения детских товаров к продукции, облагаемой НДС по льготной ставке 10%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
