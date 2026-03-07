В РФ могут в 2,5 раза поднять плату за сохранение номера в новом договоре связи

Министерство цифрового развития РФ выступило с инициативой повысить плату за использование телефонного номера при заключении нового договора связи. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Авторы поправок аргументируют предложение тем, что за период с 2013 по 2025 год индекс потребительских цен, по данным Росстата, вырос в 2,5 раза. При этом стоимость услуги по сохранению номера для абонентов оставалась неизменной, что привело к образованию выпадающих доходов в федеральном бюджете.

В рамках инициативы предлагается увеличить размер платы с 100 до 250 рублей.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
