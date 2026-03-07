В РФ могут в 2,5 раза поднять плату за сохранение номера в новом договоре связи
Министерство цифрового развития РФ выступило с инициативой повысить плату за использование телефонного номера при заключении нового договора связи. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Авторы поправок аргументируют предложение тем, что за период с 2013 по 2025 год индекс потребительских цен, по данным Росстата, вырос в 2,5 раза. При этом стоимость услуги по сохранению номера для абонентов оставалась неизменной, что привело к образованию выпадающих доходов в федеральном бюджете.
В рамках инициативы предлагается увеличить размер платы с 100 до 250 рублей.
Ранее гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов говорил НСН, что подорожание китайского оптоволокна добавляет российским операторам статью расходов, цены на интернет подрастут уже в этом году.
Горячие новости
- В РФ могут в 2,5 раза поднять плату за сохранение номера в новом договоре связи
- Мошенники придумали новую схему обмана с «горящими турами» на фоне войны в Иране
- Застрявшие туристы и взрывы: В Дубае вновь атаковали аэропорт
- СМИ: Российские туристы вторые сутки живут в аэропорту Дубая
- СМИ: В подмосковном Путилково произошел взрыв в отделении банка
- Горнолыжник Бугаев завоевал бронзу на Паралимпиаде в Италии
- Жора Крыжовников назвал «лодырей и бездарей» главной проблемой русского кино
- Россиянина оштрафовали за картинку с пентаграммой в соцсети
- Туристы из РФ на Шри-Ланке находятся под угрозой выселения из отелей
- Актриса из «Склифосовского» Екатерина Ведунова и её дочь погибли в ДТП