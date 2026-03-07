В РФ могут в 2,5 раза поднять плату за сохранение номера в новом договоре связи

Авторы поправок аргументируют предложение тем, что за период с 2013 по 2025 год индекс потребительских цен, по данным Росстата, вырос в 2,5 раза. При этом стоимость услуги по сохранению номера для абонентов оставалась неизменной, что привело к образованию выпадающих доходов в федеральном бюджете.

В рамках инициативы предлагается увеличить размер платы с 100 до 250 рублей.

Ранее гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов говорил НСН, что подорожание китайского оптоволокна добавляет российским операторам статью расходов, цены на интернет подрастут уже в этом году.

