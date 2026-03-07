Лариса Долина проведет 8 Марта на корпоративе с банкирами в Петербурге

Согласно информации издания, 8 марта артистка даст закрытый концерт для сотрудниц банковской сферы. Стоимость частного выступления народной артистки, как отмечается, начинается от 3,5 миллиона рублей.



Канал также указывает, что это мероприятие может частично компенсировать потери от переноса концерта в Коломне. Изначально выступление планировалось на 11 марта, но продажи билетов оказались низкими: реализовано менее 30% мест. Дворец культуры «Тепловозостроитель», где должен был пройти концерт, вмещает около 600 зрителей, а стоимость билетов варьировалась от 2900 до 6500 рублей. Команда певицы подтвердила, что шоу перенесено на ноябрь, уточнив, что решение принято по техническим причинам.

Ранее музыкальный обозреватель Сергей Дворцов заявил «Радиоточке НСН», что ситуация с продажей билетов, которая сложилась после скандала с продажей квартиры Долиной в Хамовниках, напоминает похороны карьеры исполнительницы.

