Лариса Долина проведет 8 Марта на корпоративе с банкирами в Петербурге
Певица Лариса Долина отметит Международный женский день выступлением на корпоративе в Санкт‑Петербурге, сообщает Telegram‑канал Shot.
Согласно информации издания, 8 марта артистка даст закрытый концерт для сотрудниц банковской сферы. Стоимость частного выступления народной артистки, как отмечается, начинается от 3,5 миллиона рублей.
Канал также указывает, что это мероприятие может частично компенсировать потери от переноса концерта в Коломне. Изначально выступление планировалось на 11 марта, но продажи билетов оказались низкими: реализовано менее 30% мест. Дворец культуры «Тепловозостроитель», где должен был пройти концерт, вмещает около 600 зрителей, а стоимость билетов варьировалась от 2900 до 6500 рублей. Команда певицы подтвердила, что шоу перенесено на ноябрь, уточнив, что решение принято по техническим причинам.
Ранее музыкальный обозреватель Сергей Дворцов заявил «Радиоточке НСН», что ситуация с продажей билетов, которая сложилась после скандала с продажей квартиры Долиной в Хамовниках, напоминает похороны карьеры исполнительницы.
Горячие новости
- Фигурист Гуменник выиграл короткую программу в финале Гран-при России
- Китайские гостиницы устанавливают весы в номерах для контроля веса туристов
- Мальчика сняли с первенства Кубани по плаванию из-за иностранного логотипа
- «Бронза» под флагом: РФ завоевала первые медали на Паралимпиаде-2026
- С сентября начнет действовать новый ГОСТ на карандаши
- Лариса Долина проведет 8 Марта на корпоративе с банкирами в Петербурге
- В РФ могут в 2,5 раза поднять плату за сохранение номера в новом договоре связи
- Мошенники придумали новую схему обмана с «горящими турами» на фоне войны в Иране
- Застрявшие туристы и взрывы: В Дубае вновь атаковали аэропорт
- СМИ: Российские туристы вторые сутки живут в аэропорту Дубая