Минтранс: Вывоз россиян с Ближнего Востока завершат до 8 марта

По данным ведомства, были они перевезли почти 21 тысячу пассажиров.

Отмечается, что весь план-график полётов планируется выполнить уже до конца этой недели, тогда как ранее планировали до 14 марта включительно.

«Рекомендация по приостановке продажи билетов из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ продолжает действовать до 14 марта», - говорится в сообщении.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что к вывозу россиян с Ближнего Востока могут подключить МЧС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».