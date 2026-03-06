Минтранс: Вывоз россиян с Ближнего Востока завершат до 8 марта

Российские и зарубежные авиакомпании с начала недели выполнили 105 рейсов из ОАЭ и Омана. Об этом со ссылкой на Минтранс РФ сообщает RT.

Решетников: Туроператоры обязаны возвращать деньги за туры на Ближний Восток

По данным ведомства, были они перевезли почти 21 тысячу пассажиров.

Отмечается, что весь план-график полётов планируется выполнить уже до конца этой недели, тогда как ранее планировали до 14 марта включительно.

«Рекомендация по приостановке продажи билетов из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ продолжает действовать до 14 марта», - говорится в сообщении.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что к вывозу россиян с Ближнего Востока могут подключить МЧС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиаперелетыРоссийские ТуристыРоссиянеМинтранс

Горячие новости

Все новости

партнеры