Минтранс: Вывоз россиян с Ближнего Востока завершат до 8 марта
Российские и зарубежные авиакомпании с начала недели выполнили 105 рейсов из ОАЭ и Омана. Об этом со ссылкой на Минтранс РФ сообщает RT.
По данным ведомства, были они перевезли почти 21 тысячу пассажиров.
Отмечается, что весь план-график полётов планируется выполнить уже до конца этой недели, тогда как ранее планировали до 14 марта включительно.
«Рекомендация по приостановке продажи билетов из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ продолжает действовать до 14 марта», - говорится в сообщении.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что к вывозу россиян с Ближнего Востока могут подключить МЧС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
