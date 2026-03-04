СМИ: Туристам из России в ОАЭ приходится продлевать жилье за свой счет
Отдыхающим в Дубае россиянам, как правило, приходится продлевать жилье за свой счет, если их рейс домой был отменен в связи с эскалацией вокруг Ирана, сообщает РИА Новости со ссылкой на туристов, организовавших поездку самостоятельно, а не через турфирму.
Один из них заявил, что обратные билеты были куплены на 28 февраля, однако покинуть страну не удалось из-за начала операции США и Израиля против Ирана.
Ранее стало известно, что застрявшим в ОАЭ россиянам предложили выезд домой за $39 тысяч. Оплату рекомендуется производить в криптовалюте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Туристам из России в ОАЭ приходится продлевать жилье за свой счет
- СМИ: В Ормузском проливе образовалась пробка из судов
- Сотни россиян могут выселить с застрявшего в Катаре круизного лайнера
- Исследование: К 2030-му Россия сможет заместить лишь треть авиапарка
- ЕС может отложить запрет на импорт газа из РФ
- Трамп признался, что ему все равно на участие Ирана в ЧМ по футболу
- СМИ: Европа сопротивляется ускоренному вступлению Украины в ЕС
- СМИ: Действия Ирана указали на проблемы в стратегии США и Израиля
- Мерц заявил об отказе Европы принять заключенное без ее участия соглашение по Украине
- Испания призвала Вашингтон уважать международное право