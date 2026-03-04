СМИ: Туристам из России в ОАЭ приходится продлевать жилье за свой счет

Отдыхающим в Дубае россиянам, как правило, приходится продлевать жилье за свой счет, если их рейс домой был отменен в связи с эскалацией вокруг Ирана, сообщает РИА Новости со ссылкой на туристов, организовавших поездку самостоятельно, а не через турфирму.

Сотни россиян могут выселить с застрявшего в Катаре круизного лайнера

Один из них заявил, что обратные билеты были куплены на 28 февраля, однако покинуть страну не удалось из-за начала операции США и Израиля против Ирана.

Ранее стало известно, что застрявшим в ОАЭ россиянам предложили выезд домой за $39 тысяч. Оплату рекомендуется производить в криптовалюте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ТуризмРоссийские ТуристыДубай

Горячие новости

Все новости

партнеры