Горнолыжник Бугаев завоевал бронзу на Паралимпиаде в Италии

Российский спортсмен Алексей Бугаев завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по горнолыжному спорту на Паралимпийских играх 2026 года, проходящих в Италии.

В дисциплине «скоростной спуск» в категории «стоя» Бугаев показал время 1 минута 18,94 секунды. Золото досталось швейцарскому горнолыжнику Робину Кюшу, преодолевшему дистанцию за 1 минуту 17,79 секунды, а серебро — французу Артуру Боше, который отстал от победителя на 0,61 секунды.

Алексей Бугаев — трёхкратный паралимпийский чемпион.

Эта награда стала второй медалью для сборной России на текущей Паралимпиаде. Ранее российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала первую медаль сборной России на Паралимпиаде-2026 в Италии, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

