Горнолыжник Бугаев завоевал бронзу на Паралимпиаде в Италии
Российский спортсмен Алексей Бугаев завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по горнолыжному спорту на Паралимпийских играх 2026 года, проходящих в Италии.
В дисциплине «скоростной спуск» в категории «стоя» Бугаев показал время 1 минута 18,94 секунды. Золото досталось швейцарскому горнолыжнику Робину Кюшу, преодолевшему дистанцию за 1 минуту 17,79 секунды, а серебро — французу Артуру Боше, который отстал от победителя на 0,61 секунды.
Алексей Бугаев — трёхкратный паралимпийский чемпион.
Эта награда стала второй медалью для сборной России на текущей Паралимпиаде. Ранее российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала первую медаль сборной России на Паралимпиаде-2026 в Италии, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В РФ могут в 2,5 раза поднять плату за сохранение номера в новом договоре связи
- Мошенники придумали новую схему обмана с «горящими турами» на фоне войны в Иране
- Застрявшие туристы и взрывы: В Дубае вновь атаковали аэропорт
- СМИ: Российские туристы вторые сутки живут в аэропорту Дубая
- СМИ: В подмосковном Путилково произошел взрыв в отделении банка
- Горнолыжник Бугаев завоевал бронзу на Паралимпиаде в Италии
- Жора Крыжовников назвал «лодырей и бездарей» главной проблемой русского кино
- Россиянина оштрафовали за картинку с пентаграммой в соцсети
- Туристы из РФ на Шри-Ланке находятся под угрозой выселения из отелей
- Актриса из «Склифосовского» Екатерина Ведунова и её дочь погибли в ДТП