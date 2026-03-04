Решетников: С Ближнего Востока вывезли шесть тысяч россиян

На совещании у президента РФ Владимира Путина он рассказал, что было оперативно организовано более 30 рейсов, для выполнения которых были использованы безопасные маршруты.

Министр добавил, что работа по возвращению граждан РФ продолжается. По его словам, в ОАЭ всё ещё остаются почти 20 тысяч организованных туристов из России, ещё 230 человек находятся в других государствах региона.

Ранее о выполнении вывозных рейсов из ОАЭ объявили авиакомпании «Аэрофлот» и S7, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».