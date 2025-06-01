«Вылетали из фуры»: Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь
Жители Иркутской и Мурманской областей 1 июня сообщили о звуках взрывов и о пожарах.
Днем 1 июня в Сети появились видео, на которые попала атака украинских беспилотников в нескольких регионах России. О звуках взрывов сообщали жители Мурманской и Иркутской областей. Причем в первый день лета 2025 года украинские БПЛА впервые были замечены в Сибири. В этот раз ВСУ использовали новую схему нападения, выпустив беспилотники из фур.
ДРОНЫ ПОД МУРМАНСКОМ
1 июня жители Оленегорска в Мурманской области сообщили о звуках взрывов и пожаре. В Сети писали, что город был атакован беспилотниками, которые вылетели из одной из припаркованных на местной заправке фур.
«Фура стоит при въезде в Оленегорск. Водитель там бегает, у него из грузовика дроны вылетают в сторону Высокого», - передает «Baza» слова одного из очевидцев событий.
По данным источника, водителя фуры задержали. При этом сообщалось, что он мог не знать об «опасном грузе».
До этого говорилось, что в поселке Высоком Мурманской области очевидцы засняли на видео огромный столб дыма. Позже уточнили, что дым идет со стороны аэродрома, а в Оленегорском районе действует опасность атаки беспилотников.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис уже подтвердил атаку ВСУ на регион. Предположительно, ее целью могли стать военные аэродромы.
«На территорию Мурманской области осуществлен налет вражеских беспилотников. Работает ПВО, правоохранители и экстренные службы», - написал политик в своем Telegram-канале, призвав жителей сохранять спокойствие и сообщать обо всех подозрительных ситуациях.
При этом 1 июня дроны ВСУ атаковали и Рязанскую область. По словам губернатора региона Павла Малкова, осколком сбитого БПЛА была повреждена крыша одного из жилых домов. В настоящий момент, добавил политик, на месте происшествия работают оперативные службы. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.
ПЕРВАЯ АТАКА НА СИБИРЬ
Днем воскресенья по аналогичной с Оленегорском схеме беспилотники ВСУ атаковали Усольский район Иркутской области. Таким образом, 1 июня 2025 года украинские дроны впервые долетели до Сибири.
В Сети появились кадры атаки БПЛА в области. Очевидцы сообщали о звуках взрывов. Ряд Telegram-каналов, в том числе политолога Дмитрия Никотина, писал, что дроны, как и во время атаки в Мурманской области, были выпущены из припаркованной фуры. Глава региона тоже подтвердил эту информацию.
«На данный момент известно, что это была атака дронов на военную часть в поселке Средний. Первая в Сибири. Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Это фура. Главное — не нужно поддаваться панике. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет», - написал в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
По его словам, один БПЛА также попал на старое здание в Новомальтинске. При этом точное число украинских дронов, атаковавших Сибирь, пока не названо. На место ЧП отправили сотрудников оперативных и силовых служб, добавил Кобзев.
При этом, по данным Telegram-канала «Рыбарь», целью ВСУ были военные аэродромы, расположенные в указанных регионах.
«Атака осуществлялась FPV-дронами, которые запускались из фур, прибывших к объектам. Управление велось через установленные там ретрансляторы через спутниковую связь», - говорится в материале.
ПОДРЫВ НА Ж/Д
Это все произошло на фоне подрывов на ж/д в Брянской и Курской областях и за день до проведения переговоров Москвы и Киев в Стамбуле 2 июня.
Вечером 31 мая в Брянской области при обрушении автомобильного моста на пассажирский поезд погибли семь человек, пострадали более 70 граждан, в том числе четверо детей. Утром 1 июня в этом же регионе на перегоне Унеча-Жеча неизвестные подорвали железнодорожный путь в тот момент, когда там проезжал путеизмерительный поезд. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.
При этом ночью 1 июня в Курской области в Железногорском районе на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка при подрыве ж/д моста был поврежден грузовой поезд. В результате ЧП пострадали машинист и двое его помощников.
Известно, что РЖД выплатит родственникам погибших в Брянской области по 2,2 млн рублей. ФПК также возместит пассажирам, которые находились в поезде в момент ЧП, полную стоимость проезда.
Официальный представитель СК России Светлана Петренко отметила, что в Следственном комитете квалифицировали подрывы мостов вблизи ж/д в Брянской и Курской областях, как теракты. По ее словам, Главное следственное управление по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина уже возбудило уголовные дела.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что в регионе 2, 3 и 4 июня были объявлены днями траура в связи с трагедией с поездом в Выгоничском районе.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что за минувшие сутки российские силы ПВО ликвидировали 100 беспилотников ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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