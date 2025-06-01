«Вылетали из фуры»: Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь

ДРОНЫ ПОД МУРМАНСКОМ

1 июня жители Оленегорска в Мурманской области сообщили о звуках взрывов и пожаре. В Сети писали, что город был атакован беспилотниками, которые вылетели из одной из припаркованных на местной заправке фур.

«Фура стоит при въезде в Оленегорск. Водитель там бегает, у него из грузовика дроны вылетают в сторону Высокого», - передает «Baza» слова одного из очевидцев событий.

По данным источника, водителя фуры задержали. При этом сообщалось, что он мог не знать об «опасном грузе».