Количество погибших после падения моста на поезд выросло до семи человек
1 июня 202503:01
По последним данным, в результате падения моста на железную дорогу в Брянской области погибли семь человек, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.
По его словам, 30 человек пострадали, среди них двое детей. Они госпитализированы.
Ранее стало известно, что власти готовы организовать перевозку тяжело пострадавших санитарной авиацией в Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru