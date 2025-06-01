Количество погибших после падения моста на поезд выросло до семи человек

По последним данным, в результате падения моста на железную дорогу в Брянской области погибли семь человек, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.

При ЧП в Брянской области пострадал 31 человек, трое погибли

По его словам, 30 человек пострадали, среди них двое детей. Они госпитализированы.

Ранее стало известно, что власти готовы организовать перевозку тяжело пострадавших санитарной авиацией в Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: социальные сети
ТЕГИ:ПроисшествияПоездмост

Горячие новости

Все новости

партнеры