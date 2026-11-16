Силы ПВО сбили 148 украинских беспилотников за день 16 ноября

Трамп назвал темы переговоров с Путиным и Си Цзиньпином Лавров призвал не проявлять излишнего восхищения при диалоге с США Шойгу заявил, что «защитники» Ближнего Востока не справились со своей задачей Компания «МТ-ЛАБ» стала первым в РФ коммерческим оператором в космосе Фильмы «Бриллиантовой бабочки» покажут в Риме