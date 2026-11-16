Силы ПВО сбили 148 украинских беспилотников за день 16 ноября

В течение дня с 8:00 до 20:00 дежурные силы ПВО перехватили и ликвидировали 148 украинских беспилотников. Такими данными поделилась пресс-служба Минобороны России.

За сутки над Россией сбили 2049 беспилотников ВСУ

Представители оборонного ведомства подчеркнули, что устройства уничтожили над территориями Белгородского, Брянского, Воронежского, Калужского, Курского, Орловского регионов и Подмосковья.

Недавно НСН рассказывала, что ВС России нанесли удар по складу с беспилотниками ВСУ в Киевской области. Также они нанесли удар по объектам инфраструктуры, предназначенной для хранения горюче-смазочных материалов для обеспечения ВСУ в порту Николаев.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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