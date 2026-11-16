Юрист объяснил, какие привычки надо менять из-за нового контроля переводов
Россиянам стоит отказаться от привычки смешивать личные денежные переводы с оплатой товаров и услуг. С 2027 года такие операции могут оказаться под более пристальным вниманием налоговой. Об этом Life.ru рассказал юрист Александр Хаминский.
Он объяснил, что возможные изменения предполагают передачу ЦБ РФ в ФНС сведений о гражданах, чьи транзакции имеют признаки незадекларированной предпринимательской деятельности. Одним из ориентиров рассматривается сумма неподтвержденных доходов свыше 2,4 млн рублей в год, но итоговые критерии пока не приняли.
Хаминский советует внимательнее относиться к назначению платежей. Вместо пустых комментариев лучше указывать реальную причину, например «возврат долга», «подарок» или «сбор на корпоратив». Правда, одних подписей недостаточно. Стоит сохранять чеки, переписку и другие подтверждения.
Особую осторожность юрист рекомендует тем, кто регулярно получает деньги от клиентов на личную карту. Маскировать выручку под помощь друзей или подарки не следует, а для систематической коммерческой деятельности стоит рассмотреть самозанятость или ИП.
При этом обычные переводы между близкими, возврат долга и сборы на общие покупки сами по себе не создают обязанности платить НДФЛ. Главным эксперт назвал реальное назначение денег, а не текст в приложении.
Ранее сообщали, что банки начнут отклонять операции с устройств россиян с вредоносным ПО.
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